Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 13:45

От бесполезного к полезному: как превратить засохший лимон в многофункционального помощника по дому

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Многие хозяйки выбрасывают засохшие лимоны, не подозревая об их ценных свойствах. На самом деле такие цитрусовые — настоящие сокровища для домашнего хозяйства. Их природная кислота сохраняется даже после высыхания, что делает их отличным натуральным чистящим средством.

Самый простой способ применения — очистка чайника от накипи. Достаточно положить засушенный лимон в чайник и вскипятить воду. Кислота эффективно растворяет известковые отложения, не повреждая поверхности. После очистки лимон можно использовать как натуральный ароматизатор для холодильника или шкафов.

Такой метод экологичен, экономичен и безопасен для всей семьи. Засохший лимон заменит дорогие чистящие средства, поможет сэкономить бюджет и создать в доме приятную атмосферу свежести.

Ранее сообщалось, что для многих хозяек задача отмыть сковородку, покрытую застарелым жиром и нагаром, зачастую становится настоящим испытанием. К счастью, есть пара простых способов быстро и эффективно привести сковороду в идеальное состояние.

Читайте также
Похож на наш лимонник, но вкуснее! Турецкий манник ревани — простой и очень ароматный пирог к чаю!
Общество
Похож на наш лимонник, но вкуснее! Турецкий манник ревани — простой и очень ароматный пирог к чаю!
Если времени мало, пеку «Хризантемы» — суперпростой рецепт печенья с цитрусовым ароматом!
Общество
Если времени мало, пеку «Хризантемы» — суперпростой рецепт печенья с цитрусовым ароматом!
Ловля окуня на джиг в октябре и ноябре: выбор силикона и проводки
Семья и жизнь
Ловля окуня на джиг в октябре и ноябре: выбор силикона и проводки
Под чужую дудку: как распознать манипулятора и дать отпор
Семья и жизнь
Под чужую дудку: как распознать манипулятора и дать отпор
Накипь больше не проблема: опытные хозяйки делятся, как очистить технику без вреда для здоровья
Общество
Накипь больше не проблема: опытные хозяйки делятся, как очистить технику без вреда для здоровья
лимоны
советы
лайфхаки
домохозяйства
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО сбили украинские дроны в двух российских регионах
Зарубин сообщил о планах Путина на следующую неделю
Пушков одним примером показал крах Запада в попытке изолировать Россию
Ученые выяснили, как аренда жилья повышает риск смерти
Стали известны подробности последних месяцев жизни Дайан Китон
Российская актриса оказалась в базе «Миротворца»
Эльбрус против Грозный-Сити: кто побеждает 12 октября, скандалы, накрутки
«Утихомирить население: военэксперт о передаче техники Нацгвардии Украины
Румыны оценили риск нападения России
Чехова честно призналась, почему откладывает свадьбу
Сайт-агрегатор лекарств Трампа вызвал вопросы у пользователей Сети
Маргулис спел в память о Кеосаяне и рассказал неожиданный факт о нем
«Молюсь за выздоровление»: Беллу Хадид госпитализировали в Германии
Кэти Перри застали за поцелуем с известным политиком
Российского рэпера оштрафовали за отказ от проверки на наркотики
Стало известно о смерти выдающегося ученого-ядерщика
Роту украинских пограничников разогнали из-за слов их командира о Зеленском
«Я пытался»: Гладков рассказал о важном решении его жены
На трассе М-1 «Беларусь» легковые авто столкнулись с грузовиками
Ресторанному бизнесу в Финляндии грозит крах после разрыва с Россией
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.