16 декабря 2025 в 05:24

Варил лимоны — семья удивлялась, а потом уплетала вкуснейший пирог: мой секрет фантастической начинки

Этот пирог для тех, кто обожает яркий, освежающий вкус лимона без излишней приторности. Вся магия — в начинке, для которой целый лимон отваривается, а затем перемалывается с сахаром. Цедра дает потрясающий аромат, а мякоть — сочную, насыщенную кислинку, которая идеально балансирует сладость и нежное песочное тесто.

Для теста: замороженное сливочное масло (150 г) натираю на крупной терке прямо в муку (320 г). Руками быстро перетираю смесь в масляную крошку, добавляю щепотку соли. В отдельной чашке смешиваю сметану (150 г) с содой (1/3 ч. л.) и соединяю с мучной крошкой. Слегка вымешиваю до формирования мягкого кома теста. Делим его на две неравные части (2/3 и 1/3).

Для начинки: лимон тщательно мою. Опускаю его в кипящую воду на 1 минуту, затем воду сливаю, а лимон остужаю. Разрезаю его на части, удаляю косточки и измельчаю блендером до состояния пюре вместе с кожурой. Смешиваю лимонную массу с сахаром (200 г).

Сборка и выпечка: большую часть теста раскатываю по размеру формы (≈24 см), переношу в форму, формирую невысокие бортики. Равномерно распределяю лимонную начинку. Вторую, меньшую часть теста раскатываю в пласт и накрываю им начинку. Края тщательно защипываю. Верхний слой теста аккуратно надрезаю в нескольких местах для выхода пара.

Выпекаю в разогретой до 190°C духовке 35–40 минут до золотистого цвета. Даю пирогу полностью остыть в форме перед нарезкой.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

