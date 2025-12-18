Новый вкус привычного новогоднего салата: оливье с маринованными грибами, который гости съедят первым

Без оливье трудно представить праздничный стол, но даже самое любимое блюдо иногда хочется приготовить по-новому. Я давно добавляю в него один простой ингредиент, который полностью меняет вкус и делает салат интереснее. Гости всегда спрашивают, в чем секрет, а готовится все так же легко.

Оливье с маринованными грибами получается более насыщенным и ароматным. Грибы отлично сочетаются с маринованными огурцами и подчеркивают вкус остальных продуктов. Такой вариант подойдет даже тем, кто привык к классике, потому что вкус остается знакомым, но становится глубже.

Ингредиенты:

картошка — 2 штуки;

морковь — 2 штуки;

колбаса вареная — 200 г;

куриное яйцо — 5 штук;

маринованные грибы — 100 г;

маринованные огурцы — 1 банка;

горошек консервированный — 1 банка;

майонез — по вкусу;

сметана — по вкусу;

соль — по вкусу.

Отварите картошку, морковь и яйца, остудите и нарежьте мелкими кубиками. Грибы и огурцы промойте и измельчите. Колбасу нарежьте кубиками, горошек добавьте без жидкости. Заправьте майонезом и сметаной, немного посолите и уберите салат в холодильник на несколько часов.

Ранее сообщалось: если хочется порадовать семью или гостей чем-то красивым и сытным, обратите внимание на тосты из кукурузной поленты. Они выглядят необычно, вкусны и легко готовятся, особенно если приготовить основу с вечера. Этот рецепт подойдет даже для неспешного утра.