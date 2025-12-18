Новый год-2026
18 декабря 2025 в 08:37

Новый вкус привычного новогоднего салата: оливье с маринованными грибами, который гости съедят первым

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Без оливье трудно представить праздничный стол, но даже самое любимое блюдо иногда хочется приготовить по-новому. Я давно добавляю в него один простой ингредиент, который полностью меняет вкус и делает салат интереснее. Гости всегда спрашивают, в чем секрет, а готовится все так же легко.

Оливье с маринованными грибами получается более насыщенным и ароматным. Грибы отлично сочетаются с маринованными огурцами и подчеркивают вкус остальных продуктов. Такой вариант подойдет даже тем, кто привык к классике, потому что вкус остается знакомым, но становится глубже.

Ингредиенты:

  • картошка — 2 штуки;
  • морковь — 2 штуки;
  • колбаса вареная — 200 г;
  • куриное яйцо — 5 штук;
  • маринованные грибы — 100 г;
  • маринованные огурцы — 1 банка;
  • горошек консервированный — 1 банка;
  • майонез — по вкусу;
  • сметана — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

Отварите картошку, морковь и яйца, остудите и нарежьте мелкими кубиками. Грибы и огурцы промойте и измельчите. Колбасу нарежьте кубиками, горошек добавьте без жидкости. Заправьте майонезом и сметаной, немного посолите и уберите салат в холодильник на несколько часов.

Ранее сообщалось: если хочется порадовать семью или гостей чем-то красивым и сытным, обратите внимание на тосты из кукурузной поленты. Они выглядят необычно, вкусны и легко готовятся, особенно если приготовить основу с вечера. Этот рецепт подойдет даже для неспешного утра.

