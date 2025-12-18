Новый год-2026
В Кремле раскрыли новую идеологическую триаду России

Рапопорт включил суверенитет и традиции в новую идеологическую триаду России

Московский Кремль
Идеологическую триаду «Самодержавие. Православие. Народность» в России сменила формула: «Суверенная страна. Традиционное общество. Социальное государство», написал в статье «Политические вызовы России: история и современность» для «Блокнота гражданского просвещения» на сайте общества «Знание» замначальника управления президента по вопросам мониторинга и анализа соцпроцессов Борис Рапопорт. Автор рассказал, как в РФ принимаются решения при столкновении с угрозами.

Рапопорт считает, что для принятия решений государство должно опираться на проверенные временем «цивилизованные константы». Тогда политика обретает «антихрупкость», уточнил он.

Каждое решение принимается под влиянием трех компонентов: национальных ценностей и целей, исторического опыта и общественного запроса. По словам Рапопорта, три константы дают обществу веру в страну, окружающих людей и будущее.

Теперь они преобразовались в новые слова: «Суверенная страна. Традиционное общество. Социальное государство», — говорится статье.

Суверенитет Рапопорт трактует как отражение внешних угроз и сплочение вокруг них. Константа «традиционное общество» несет смысл верности духовно-нравственным ценностям, традициям и преемственности поколений. «Социальное государство» понимается как социальная защита в условиях растущего неравенства.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что идеологические противоречия между СССР и Западом ранее считались главной причиной разногласий России и западных государств, однако на деле оказалось, что все упирается в геополитику. Он подчеркнул, что прежде и сам так считал.

