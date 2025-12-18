Новый год-2026
18 декабря 2025

Военэксперт заявил о переходе России к «самому жесткому» варианту СВО

Военэксперт Дандыкин: Россия может запускать по Украине 500–600 БПЛА за раз

Россия способна за один раз запускать по целям на Украине по 500–600 БПЛА, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он не исключил, что ВС РФ также обладают возможностью атаковать десятками крылатых ракет и несколькими гиперзвуковыми «Кинжалами». По его словам, российская армия перешла к самому жесткому варианту ответа на атаки ВСУ по тылам.

Предположу, что Россия приступает к самому жесткому варианту. Наносятся удары по портам, по судам. ВСУ наносят мощные удары по тылам, по 500–600 БПЛА, десятки крылатых ракет, «Кинжалы» летят группами, а не по одному, как раньше. Раньше по тылам били пару раз в месяц, сейчас почти каждый день. Плюс активное продвижение ВС РФ вперед на земле — в ДНР, Запорожской области, Харьковской области. Если подойти к Изюму, то это означает скорое освобождение Славянска, — считает Дандыкин.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Бирюч Валуйского округа с помощью беспилотного летательного аппарата ВСУ был атакован частный дом. Пострадала мирная жительница. Женщину в тяжелом состоянии с многочисленными травмами доставили в валуйскую больницу.

