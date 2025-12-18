Загадочная комета сблизится с Землей через считаные часы ИКИ РАН: до сближения кометы 3I/ATLAS с Землей осталось меньше суток

До сближения кометы 3I/ATLAS с Землей остается меньше суток, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По данным ученых, на минимальном расстоянии от нашей планеты она окажется в пятницу, 19 декабря, около семи часов утра.

3I/ATLAS пройдет на минимальном расстоянии от Земли 19 декабря около 7 утра по московскому времени, — говорится в сообщении.

В лаборатории отметили, что вплоть до 22 декабря комета будет находиться примерно на одном и том же расстоянии от Земли — около 500 тыс. километров. После этого межзвездный объект начнет быстро удаляться от планеты.

Как пишут ученые, несмотря на то что 3I/ATLAS занимает третье место по яркости в списке находящихся на небе комет, увидеть ее невооруженным глазом невозможно. Дело в том, что звездная величина небесного тела составляет лишь около 12m.

Ранее сообщалось, что у космического объекта 3I/ATLAS, который также называют инопланетным кораблем, нашли защитный луч. Ученый из Гарвардского университета Ави Леб отметил, что луч может использоваться для расчистки пути. Кроме того, объект может обладать двумя хвостами. На карте отчетливо видны «два потока, исходящих от объекта».