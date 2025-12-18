Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 09:39

Лукашенко назвал себя «уходящим» президентом

Лукашенко назвал себя президентом, желающим решить накопившиеся проблемы

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью телеканалу Newsmax TV назвал себя «уходящим» президентом. Он подчеркнул, что не хочет перекладывать текущие проблемы на новое поколение. Глава государства отметил, что намерен наладить отношения Минска с Вашингтоном, а также призвал американского лидера Дональда Трампа преодолеть разногласия, возникшие в 2020 году.

Я уходящий президент, я часто об этом говорю, и я не хочу, чтобы проблемы, которые возникли в период моего руководства страной, были переложены на новые поколения, — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский президент заявил, что Трамп имеет шанс войти в историю, как самый миролюбивый лидер США. Он объяснил, что это произойдет в случае, если глава Белого дома остановит конфликт на Украине. Лукашенко добавил, что Трамп отличается от всех президентов США, идущих после бывшего лидера Соединенных Штатов Франклина Рузвельта.

До этого белорусский президент передал в подарок Трампу икону, а его супруге Мелании — ювелирное украшение. Он лично вручил коробки американскому спецпосланнику Джону Коулу в Минске, сопроводив их пояснениями для каждого адресата.

Белоруссия
Александр Лукашенко
президенты
интервью
