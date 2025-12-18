Лукашенко назвал себя «уходящим» президентом

Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью телеканалу Newsmax TV назвал себя «уходящим» президентом. Он подчеркнул, что не хочет перекладывать текущие проблемы на новое поколение. Глава государства отметил, что намерен наладить отношения Минска с Вашингтоном, а также призвал американского лидера Дональда Трампа преодолеть разногласия, возникшие в 2020 году.

Я уходящий президент, я часто об этом говорю, и я не хочу, чтобы проблемы, которые возникли в период моего руководства страной, были переложены на новые поколения, — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский президент заявил, что Трамп имеет шанс войти в историю, как самый миролюбивый лидер США. Он объяснил, что это произойдет в случае, если глава Белого дома остановит конфликт на Украине. Лукашенко добавил, что Трамп отличается от всех президентов США, идущих после бывшего лидера Соединенных Штатов Франклина Рузвельта.

До этого белорусский президент передал в подарок Трампу икону, а его супруге Мелании — ювелирное украшение. Он лично вручил коробки американскому спецпосланнику Джону Коулу в Минске, сопроводив их пояснениями для каждого адресата.