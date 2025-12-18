Новый год-2026
Как прочистить засор в раковине: быстрый способ избавиться от проблемы

Как устранить засор в раковине — экстренная помощь пошагово Как устранить засор в раковине — экстренная помощь пошагово Фото: Shutterstock/FOTODOM
Засор в раковине — распространенная бытовая проблема, с которой сталкивается каждая хозяйка. Чтобы быстро прочистить «пробку» в раковине, достаточно использовать вантуз, химическое средство или народные приемы вроде содового порошка с уксусом — любой из этих способов поможет восстановить нормальный слив воды за 10--15 минут.

Причины образования засоров

Основная причина — накопление жировых отложений на внутренних стенках труб. К этому добавляются остатки пищи, волосы, мыльный налет и мелкий мусор. Жесткая вода усугубляет ситуацию, образуя известковые наросты. Со временем просвет трубы сужается, и вода начинает уходить медленнее.

Последствия засора

Забитая раковина создает серьезные неудобства в быту. Появляется неприятный запах из слива, вода застаивается и разбрызгивается при использовании крана. Посуду приходится мыть в тазике, а приготовление пищи превращается в испытание. Длительное игнорирование проблемы может привести к протечкам и дорогостоящему ремонту. Потому при малейшем засоре у хороших хозяев сразу появляется вопрос: «А как прочистить засор в раковине

Популярные методы устранения

Существует несколько проверенных способов борьбы с проблемой.

  • Механическая чистка вантузом подходит для свежих засоров.

  • Химические препараты типа «Крот» растворяют органические отложения.

  • Народный метод с содой и уксусом действует мягко, но эффективно.

  • Сантехнический трос справляется с глубокими пробками.

Для профилактики можно использовать кипяток:

  • Насыпьте в сливное отверстие половину стакана пищевого порошка соды.

  • Залейте стаканом столового уксуса и сразу закройте слив влажной тряпкой или пробкой.

  • Подождите 30 минут — за это время химическая реакция разрушит жировые отложения.

  • Вскипятите чайник с водой.

  • Снимите пробку и медленно влейте кипяток в раковину.

  • Откройте кран и проверьте результат — вода должна уходить свободно.

Справиться с забитой раковиной можно самостоятельно, используя подручные средства или специальные препараты. Главное — действовать быстро и не допускать образования серьезных пробок. Если вы ищете ответ на вопрос, как прочистить засор в раковине, выбирайте метод в зависимости от степени засорения и действуйте по инструкции. Регулярная профилактика — еженедельная промывка кипятком и установка защитной сеточки — избавит от повторения проблемы.

Ранее мы рассказывали, как своими руками вернуть нормальный напор воды в кране.

