04 января 2026 в 13:26

Волосы в трубе — тихий ужас каждой хозяйки: как быстро расправиться с засором без разбора сифона

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Засор в раковине из‑за скопившихся волос — проблема, знакомая почти каждой семье. Прочищать трубы — дело малоприятное, а вызывать сантехника дорого и не всегда удобно. К счастью, есть простой и эффективный способ решить вопрос за пару минут без грязи и лишних хлопот.

На помощь придет сантехнический инструмент — пружинный захват (граббер). Это гибкий тросик с особым захватом на конце, который отлично цепляет волосяные пробки. Чтобы воспользоваться им, достаточно просунуть граббер сквозь решетку раковины, нажать на ручку (от этого хват расширится), аккуратно завести в слив вращающими движениями, а затем опустить ручку — захват сомкнется.

Теперь можно вытягивать инструмент вместе с загрязнением. Поначалу может потребоваться небольшая сноровка, но вы быстро поймете принцип работы. Если тросик стал тяжелее при вытягивании — значит, волосы зацепились. Осталось лишь выбросить засор и промыть инструмент. Всего пара минут — и труба снова свободна!

Ранее сообщалось, что чистка духовки часто превращается в утомительный процесс с жесткими щетками и агрессивными средствами. Но есть способы удалить даже многолетний нагар без механического воздействия и риска повредить эмаль. Все, что нужно, — правильный выбор составов и немного терпения, а результат радует долго.

