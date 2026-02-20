Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 12:04

Генерал ответил, почему таинственный самолет США смог пересечь границу РФ

Генерал Липовой: полет американского самолета мог быть согласован с Россией

Сергей Липовой Сергей Липовой Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Проникновение американского самолета в воздушное пространство РФ могло быть предварительно согласовано с Москвой, заявил NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. Однако, по его словам, действия экипажа носили провокационный характер.

Самолет безнаказанно вышел [с территории РФ], судя по всему, потому что по наземным каналам были проведены какие-то консультации. Если бы такого не было, то наверняка он был бы либо посажен российскими силами перехвата, либо сбит средствами ПВО. Скорее всего, произошло согласование, и Россия разрешила войти и выйти из воздушного пространства. Дальше этот самолет пошел по своему маршруту в Казахстан. Судя по всему, это провокационный полет. Посмотрим на заявления американцев, как они смогут объяснить поведение своего экипажа в воздухе, — высказался Липовой.

Он подчеркнул, что это событие напоминает инцидент, произошедший 1 сентября 1983 года, когда южнокорейский пассажирский самолет вторгся в воздушное пространство над Камчаткой, где находятся российские стратегические ядерные объекты, и был сбит. По словам генерала, в данном случае следует ожидать реакции российских дипломатов на произошедшую провокацию.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что неопознанный самолет из США нарушил воздушное пространство России, войдя в зону над Мурманской областью. По данным Flightradar, лайнер вылетел с базы Эндрюс в пригороде Вашингтона, но его номер и принадлежность остаются неизвестными. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

США
Россия
самолеты
генералы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нарколог напомнил о смертельной опасности алкоголя
Стало известно о тщательной подготовке полиции к задержанию брата Карла III
Полицейские из Саянска нашли замерзающую в лесу женщину
В Кремле раскрыли, что Путин обсудил с Набиуллиной
Власти Иркутской области приняли важное решение после инцидента на Байкале
Генерала ЛВО Муминджанова хотят посадить на 12 лет
Глава AmCham Russia объяснил логику Трампа в отношении России
Telegram обвинили в распространении личных данных россиян
Эксперт по ЖКХ дал советы, как сэкономить на электричестве
США ввели санкции против курорта и связанных с картелем граждан Мексики
Размер имеет значение: госстандарт на длину бананов появился в России
Умер лидер Shortparis Николай Комягин: биография
Сбежавший из России Сафонов удивил поклонников изменившейся внешностью
Россиянам рассказали, станет ли Совет мира заменой ООН
Россиянин с инфарктом избил врача и сломал нос медсестре
«Упустила свой шанс»: Петросян высказалась о своем падении на Олимпиаде
Российские производители начали сливать скопившееся на складах молоко
В Госдуме ответили, ждать ли изменения пенсионного возраста
Похотливые самцы заставили самок черепах пойти на отчаянный шаг
В Совете такси объяснили рост цен во время аномальных снегопадов
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.