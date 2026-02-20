Генерал ответил, почему таинственный самолет США смог пересечь границу РФ

Проникновение американского самолета в воздушное пространство РФ могло быть предварительно согласовано с Москвой, заявил NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. Однако, по его словам, действия экипажа носили провокационный характер.

Самолет безнаказанно вышел [с территории РФ], судя по всему, потому что по наземным каналам были проведены какие-то консультации. Если бы такого не было, то наверняка он был бы либо посажен российскими силами перехвата, либо сбит средствами ПВО. Скорее всего, произошло согласование, и Россия разрешила войти и выйти из воздушного пространства. Дальше этот самолет пошел по своему маршруту в Казахстан. Судя по всему, это провокационный полет. Посмотрим на заявления американцев, как они смогут объяснить поведение своего экипажа в воздухе, — высказался Липовой.

Он подчеркнул, что это событие напоминает инцидент, произошедший 1 сентября 1983 года, когда южнокорейский пассажирский самолет вторгся в воздушное пространство над Камчаткой, где находятся российские стратегические ядерные объекты, и был сбит. По словам генерала, в данном случае следует ожидать реакции российских дипломатов на произошедшую провокацию.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что неопознанный самолет из США нарушил воздушное пространство России, войдя в зону над Мурманской областью. По данным Flightradar, лайнер вылетел с базы Эндрюс в пригороде Вашингтона, но его номер и принадлежность остаются неизвестными. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.