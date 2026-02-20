Глава AmCham Russia объяснил логику Трампа в отношении России

Президент США Дональд Трамп предпочитает тактику давления для заключения соглашения, заявил глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи. Он напомнил, что нынешний американский лидер в прошлом был бизнесменом и занимался сделками по недвижимости. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, с этим опытом связано то, что слова Трампа идут вразрез с его действиями в отношении РФ.

Он (Дональд Трамп. — NEWS.ru) как раз бизнесмен. Бизнесмен из Нью-Йорка. Бизнесмен из Нью-Йорка в сфере недвижимости. <…> Он считает, что [нужно] давление, чтобы достичь какого-то согласия, — сказал Эйджи.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что продление американских санкций против России представляет сбой автоматическое решение. По его словам, переговоры с Вашингтоном по данному вопросу — сложный процесс, но они продолжаются.

До этого Трамп заявлял, что у него очень хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным. Президент Соединенных Штатов посетовал, что недооценил сложность урегулирования кризиса на Украине.