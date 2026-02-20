Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 13:33

Глава AmCham Russia объяснил логику Трампа в отношении России

Глава AmCham Эйджи: Трамп предпочитает тактику давления для заключения сделки

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп предпочитает тактику давления для заключения соглашения, заявил глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи. Он напомнил, что нынешний американский лидер в прошлом был бизнесменом и занимался сделками по недвижимости. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, с этим опытом связано то, что слова Трампа идут вразрез с его действиями в отношении РФ.

Он (Дональд Трамп. — NEWS.ru) как раз бизнесмен. Бизнесмен из Нью-Йорка. Бизнесмен из Нью-Йорка в сфере недвижимости. <…> Он считает, что [нужно] давление, чтобы достичь какого-то согласия, — сказал Эйджи.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что продление американских санкций против России представляет сбой автоматическое решение. По его словам, переговоры с Вашингтоном по данному вопросу — сложный процесс, но они продолжаются.

До этого Трамп заявлял, что у него очень хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным. Президент Соединенных Штатов посетовал, что недооценил сложность урегулирования кризиса на Украине.

Россия
США
предприниматели
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно об ожесточенных боях «Севера» с ВСУ под Сумами
Киеву пришлось оправдываться из-за желания Зеленского воевать еще три года
Жена Джастина Бибера перенесла микроинсульт и операцию в возрасте 26 лет
В Госдуме высказались о готовности Зеленского вести бои еще три года
В ВТБ раскрыли планы на привилегированные акции банка
Появилась официальная информация о таинственном самолете над Россией
Пытавшегося скрыться после поджога на АЗС студента задержали
«Смотрите, какой Трамп плохой». Украинцев гонят из США, многие уезжают в РФ
Управляемость вместо скорости: почему инвесторы платят за предсказуемость
Россияне рассказали, хотят ли получить подарки на 23 Февраля
Терапевт ответил, влияет ли лишний вес ребенка на процесс обучения
Появились данные о водителе «буханки», провалившейся под лед на Байкале
Американский аэропорт переименуют в честь Трампа
Полиция изъяла у россиянина самодельную копию древнего меча
Глава USCC рассказал, как санкции отражаются на американском бизнесе в РФ
Зеленский в ужасе после Женевы: что известно, сколько еще продлится СВО?
Авербух оценил итоги Олимпиады по фигурному катанию
Найдены тела семи человек, провалившихся под лед на машине на озере Байкал
Российские ракетоносцы 14 часов кошмарили западные ВС над Беринговым морем
Раскрыта тайна упавшего на Кубани неопознанного объекта
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.