«Политическая игра»: военэксперт о желании Зеленского воевать еще три года Военэксперт Матвийчук: ВСУ не смогут противостоять России еще три года

Вооруженные силы Украины не обладают достаточным военным потенциалом, чтобы противостоять России в конфликте на протяжении еще трех лет, заявил NEWS.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, боеспособность украинской армии полностью зависит от финансовой и военной помощи Запада, без которой Киев капитулирует в кратчайшие сроки.

Заявление Владимира Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru), [что он собирается продолжать конфликт еще три года], надо расценивать с точки зрения его нежелания уходить от власти. Он этого боится. Мир для него — это смерть. Его убьют либо правые радикалы, либо спецслужбы Запада. Во-вторых, это заявление — давление на Запад. Он говорит: «Не хотите мне помогать против РФ? Я буду воевать еще три года, а вы мне будете платить дань». И последнее: Украина как государство с военной точки зрения ничего не представляет. ВСУ сражаются за счет Запада. Если западные страны прекратят им помогать, Киев капитулирует в течение недели. Что уж говорить о возможности армии страны самим выступать против ВС РФ еще три года, — пояснил Матвийчук.

Ранее журналист The Wall Street Journal Боян Панчевский заявил, что Зеленский распорядился подготовить план ведения военных действий на ближайшие три года. По его словам, президент Украины объяснил это тем, что больше не рассчитывает на переговоры с Россией.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль проинформирует, когда состоится следующий раунд переговоров по Украине. Он не стал подтверждать появившуюся в Сети информацию о том, что новый переговорный процесс пройдет якобы на следующей неделе в Женеве.