18 октября 2025 в 14:33

Слабый напор в кране: не вызывайте сантехника, пока не проверите эту деталь

Слабый напор в кране: не вызывайте сантехника, пока не проверите эту деталь Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Заметили, что из крана вода стала течь тонкой, слабой струйкой? Это не только неудобно, но и затягивает простые домашние дела. Причин, почему плохо течет вода из крана, может быть несколько: засор в самом смесителе, проблемы с водопроводными трубами или неисправность картриджа. Но чаще всего виноват маленький, но важный элемент — аэратор.

Как понять, что причина именно в засоре аэратора? Очень просто: открутите насадку на изливе крана. Аэратор — это небольшой цилиндр с сеточкой внутри, который вкручивается в носик. Его главная задача — смешивать воду с воздухом, делая струю более мягкой и равномерной, а также экономить воду. Если его ячейки забились песком или известковым налетом, напор ослабевает.

Чтобы починить аэратор и понять, почему плохо течет вода из крана, аккуратно открутите его разводным ключом, предварительно подложив тряпку, чтобы не поцарапать покрытие. Достаньте из корпуса все внутренние сеточки и цилиндры. Промойте их под струей воды и прочистите старой зубной щеткой. Для удаления сильных известковых отложений замочите детали в столовом уксусе 9% на 30–60 минут. После чистки соберите все в обратном порядке и установите на место.

Чтобы в будущем реже сталкиваться с тем, что плохо течет вода из крана, устанавливайте на вводе воды в квартиру фильтр грубой очистки. Он задержит основной песок и ржавчину. А для продления срока службы самого смесителя периодически промывайте аэратор, не дожидаясь серьезного засора.

Теперь вы знаете, как починить аэратор самостоятельно. Эта простая процедура не требует специальных навыков и занимает совсем немного времени, а результат — мощная и ровная струя — виден сразу.

Ранее мы рассказывали, как самому поклеить обои в углу и получить идеальный результат.

своими руками
советы
лайфхаки
домашние дела
Валентина Еремеева
В. Еремеева
