16 сентября 2025 в 21:21

10 способов использовать старую зубную щетку — теперь даже выкидывать жалко

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Старая зубная щетка может получить вторую жизнь и стать полезным инструментом для решения бытовых задач. Мелкая щетина и удобная форма делают ее идеальной для очистки труднодоступных мест и деликатных поверхностей. Практичное использование отслуживших щеток соответствует принципам разумного потребления и экономии ресурсов.

Наиболее популярные способы применения включают чистку межплиточных швов, удаление загрязнений из-под замков и петель, полировку ювелирных изделий и уход за клавиатурой. В кулинарии щетка пригодится для очистки овощей и грибов, мытья узких горлышек бутылок и банок. Для красоты ее используют для нанесения масок и окрашивания волос, бережного расчесывания бровей и ресниц. В творчестве щетка применяется для набрызга краски и создания текстур в живописи. Перед использованием щетку необходимо тщательно вымыть с мылом. Хранить такой многофункциональный инструмент лучше в отдельном контейнере, промаркировав щетки для разных целей. Эти простые лайфхаки экономят деньги на покупке специальных инструментов и сокращают количество отходов.

Ранее также сообщалось о простых методах сделать уборку быстро и без стресса. Даже если времени в обрез, эти лайфхаки помогут навести порядок за считаные минуты.

советы
лайфхаки
зубные щетки
уход
уборка
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
