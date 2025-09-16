10 способов использовать старую зубную щетку — теперь даже выкидывать жалко

Старая зубная щетка может получить вторую жизнь и стать полезным инструментом для решения бытовых задач. Мелкая щетина и удобная форма делают ее идеальной для очистки труднодоступных мест и деликатных поверхностей. Практичное использование отслуживших щеток соответствует принципам разумного потребления и экономии ресурсов.

Наиболее популярные способы применения включают чистку межплиточных швов, удаление загрязнений из-под замков и петель, полировку ювелирных изделий и уход за клавиатурой. В кулинарии щетка пригодится для очистки овощей и грибов, мытья узких горлышек бутылок и банок. Для красоты ее используют для нанесения масок и окрашивания волос, бережного расчесывания бровей и ресниц. В творчестве щетка применяется для набрызга краски и создания текстур в живописи. Перед использованием щетку необходимо тщательно вымыть с мылом. Хранить такой многофункциональный инструмент лучше в отдельном контейнере, промаркировав щетки для разных целей. Эти простые лайфхаки экономят деньги на покупке специальных инструментов и сокращают количество отходов.

