Названа официальная причина смерти режиссера Роба Райнера

Множественные колото-резаные ранения стали причиной смерти режиссера Роба Райнера и его жены, сообщило РИА Новости со ссылкой на заключение судмедэкспертизы. Кроме того, специалисты пришли к выводу, что обоих убили 14 декабря.

Причина смерти: множественные колото-резаные ранения, — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Нику Райнеру, сыну голливудского режиссера Роба Райнера и его жены Мишель, предъявят обвинения в убийстве первой степени своих родителей. Окружной прокурор Лос-Анджелеса отметила, что мужчина может получить максимальное наказание — пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение или смертную казнь.

Кроме того, Райнер и его супруга должны были встретиться с бывшим президентом США Бараком Обамой и его женой Мишель в день трагедии. Об этом стало известно из интервью Мишель Обамы, которое она дала для шоу Jimmy Kimmel Live.

