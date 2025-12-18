Новый год-2026
18 декабря 2025 в 08:50

Названа официальная причина смерти режиссера Роба Райнера

Множественные ранения стали причиной смерти режиссера Райнера

Роб Райнер Роб Райнер Фото: Kevan Brooks/AdMedia/Global Look Press
Множественные колото-резаные ранения стали причиной смерти режиссера Роба Райнера и его жены, сообщило РИА Новости со ссылкой на заключение судмедэкспертизы. Кроме того, специалисты пришли к выводу, что обоих убили 14 декабря.

Причина смерти: множественные колото-резаные ранения, — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Нику Райнеру, сыну голливудского режиссера Роба Райнера и его жены Мишель, предъявят обвинения в убийстве первой степени своих родителей. Окружной прокурор Лос-Анджелеса отметила, что мужчина может получить максимальное наказание — пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение или смертную казнь.

Кроме того, Райнер и его супруга должны были встретиться с бывшим президентом США Бараком Обамой и его женой Мишель в день трагедии. Об этом стало известно из интервью Мишель Обамы, которое она дала для шоу Jimmy Kimmel Live.

До этого мертвым нашли актера Питера Грина, известного по ролям в фильмах «Криминальное чтиво» и «Маска», в его квартире в Нью-Йорке. Ему было 60 лет.

США
режиссеры
смерти
причины
