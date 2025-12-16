В США раскрыли, кто должен был встретиться с Райнерами в день убийства

В США раскрыли, кто должен был встретиться с Райнерами в день убийства NYT: Барак и Мишель Обама должны были встретиться с Райнерами в день убийства

Известный американский режиссер Роб Райнер и его супруга Паула должны были встретиться с бывшим президентом США Бараком Обамой и его женой Мишель в день трагедии, передает газета The New York Times. Об этом стало известно из интервью Мишель Обамы, которое она дала для шоу Jimmy Kimmel Live.

Как рассказала экс первая леди, встреча двух семей была запланирована на тот самый вечер, когда произошло убийство. Ее слова подтверждают ранее появившиеся данные о тесных дружеских отношениях между четой Обама и Райнерами, сказано в материале.

Мы должны были увидеться с ними в ту ночь — последнюю ночь, — сказала Мишель Обама.

Режиссера и его супругу убили в их доме в Лос-Анджелесе. На обоих зафиксированы рваные ножевые раны. При этом опознать тела было сложно из-за случившегося пожара. Супругов мертвыми нашла дочь. Она заявила в полицию, что подозревает брата, и назвала его опасным. Известно, что Ник страдает от наркотической зависимости.

У супругов остались трое детей. Райнер прославился как режиссер кинокартин «Останься со мной», «Несколько хороших парней», «Мизери» и «Пока не сыграл в ящик».