Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 18:50

В США раскрыли, кто должен был встретиться с Райнерами в день убийства

NYT: Барак и Мишель Обама должны были встретиться с Райнерами в день убийства

Роб Райнер и его супруга Мишель Сингер Райнер Роб Райнер и его супруга Мишель Сингер Райнер Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Известный американский режиссер Роб Райнер и его супруга Паула должны были встретиться с бывшим президентом США Бараком Обамой и его женой Мишель в день трагедии, передает газета The New York Times. Об этом стало известно из интервью Мишель Обамы, которое она дала для шоу Jimmy Kimmel Live.

Как рассказала экс первая леди, встреча двух семей была запланирована на тот самый вечер, когда произошло убийство. Ее слова подтверждают ранее появившиеся данные о тесных дружеских отношениях между четой Обама и Райнерами, сказано в материале.

Мы должны были увидеться с ними в ту ночь — последнюю ночь, — сказала Мишель Обама.

Режиссера и его супругу убили в их доме в Лос-Анджелесе. На обоих зафиксированы рваные ножевые раны. При этом опознать тела было сложно из-за случившегося пожара. Супругов мертвыми нашла дочь. Она заявила в полицию, что подозревает брата, и назвала его опасным. Известно, что Ник страдает от наркотической зависимости.

У супругов остались трое детей. Райнер прославился как режиссер кинокартин «Останься со мной», «Несколько хороших парней», «Мизери» и «Пока не сыграл в ящик».

США
Барак Обама
Мишель Обама
убийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскрыли, как встретили решение Верховного суда по делу Долиной
В Москве более 400 мигрантов поймали необычным способом
Канделаки решила переосмыслить «Мастера и Маргариту» в духе «Слова пацана»
Германия анонсировала поставку мощного оружия Украине в 2026 году
Захарова оценила ограничение выдачи шенгенских виз россиянам
Приговор бывшему президенту Украины вступил в силу
Российские дипломаты попросили Лондон перестать пугать британцев Москвой
Важная улика найдена в Успенской школе, где подросток устроил резню
Ароматы для настроения: как подобрать домашний парфюм под свой ритм жизни
В Кремле раскрыли, как вопросы россиян доходят до Путина
Трагедия в Одинцово, юристы нашли ляп в деле Долиной: что будет дальше
Умер автор музыки к фильмам «Княгиня Слуцкая» и «В июне 41-го»
Слава «развязалась» со слезами на глазах после победы Лурье над Долиной
«Тяжело все это»: Охлобыстин о жизни Ефремова после УДО
Умер актер из «Матрицы»
Названо количество обращений, отправленных на прямую линию с Путиным
«Бабкам-мошенницам бой!»: Поплавская оценила решение суда по Долиной
Чеснок на шее: чем еще можно отпугнуть грипп и ОРВИ? Народные средства
Премьер Польши пожаловался на игнорирование со стороны президента
Названа сумма, поступившая на счет Долиной после сделки по продаже квартиры
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.