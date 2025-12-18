Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025

Вывод 1 трлн рублей из России признали преступлением

Мосгорсуд оставил в силе приговор по делу о выводе из России 1 трлн рублей

Здание Мосгорсуда Здание Мосгорсуда Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Мосгорсуд признал законным приговор 11 бывшим сотрудникам банка «Новое время» по делу о выводе 1 трлн рублей из России, сообщают «Ведомости». Ключевая фигура — экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, который ранее был приговорен к 16 годам за получение взяток на 1,4 млрд рублей.

Преступная группа была организована по принципу корпоративной структуры с четким разделением обязанностей. Во главе стояли организаторы: Игорь Станкевич, Дмитрий Моторин и Ольга Бодрова. Клиентам предоставлялись услуги по выводу наличных, переводам между счетами, нелегальному выводу средств за границу и обмену валюты. За 10 лет группа провела более 300 тыс. операций через счета в 120 российских банках. Объем выведенных средств составил 836,2 млрд рублей, $4 млрд (321 млрд рублей) и €1,87 млн (176 млн рублей). Фигуранты получили от 4 до 8,5 года колонии общего режима. Ряд из них оспаривали обвинение в создании преступного общества, однако суд оставил приговор без изменения.

Тем временем Московский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам лишения свободы экс-начальника вещевого управления Минобороны РФ полковника запаса Владимира Демчика. Его признали виновным в вымогательстве и получении взятки за покровительство в размере 1 млн рублей.

