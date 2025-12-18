Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 06:00

Экономист назвал неожиданную услугу, которая может подорожать в 2026 году

Экономист Разуваев: обслуживание банковских карт может подорожать в 2026 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В 2026 году возможно повышение тарифов на обслуживание банковских карт, заявил NEWS.ru финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев. По его словам, в связи с увеличением ставки НДС также ожидается повышение цен на широкий ассортимент товаров.

Начало нового года — это всегда рост цен. В этом году ситуация особая: с увеличением НДС все товары, кроме льготных, подорожают. Есть момент, связанный с оплатой картами, поскольку НДС будет взиматься из процессинга. Возможно, обслуживание банковских карт подорожает. Будет либо фиксированная плата, либо за каждый платеж, например, полпроцента. Может быть, пострадают кешбэки. Я также считаю, что с нового года начнется ослабление рубля, соответственно, подорожает импорт, но это будет наименее болезненным моментом, несмотря на всплеск инфляции, — предупредил Разуваев.

Он предположил, что Центральный банк намерен снизить ключевую ставку на ближайшем заседании с 16,5% до 16%. По словам экономиста, к концу следующего года она может опуститься до 12–13%, поэтому стоит поторопиться с открытием вкладов под высокие проценты, чтобы защитить свои сбережения от инфляции.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что плата за ЖКУ для россиян в 2026 году вырастет в два этапа. По его словам, с 1 января произойдет первое повышение, связанное с увеличением НДС до 22%. Основной и наиболее значительный рост запланирован на 1 октября 2026 года.

банки
карты
цены
НДС
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп в своем обращении проигнорировал Венесуэлу
Дачникам раскрыли, как заставить СНТ предоставить реквизиты на оплату услуг
Умер выдающийся глава Камчатки прошлого века
«Непримиримые лагеря»: российские активы раскололи Евросоюз на две части
Зеленский внезапно изменил график визита в Польшу
В бундестаге разгорелся спор из-за замороженных российских активов
Экономист назвал неожиданную услугу, которая может подорожать в 2026 году
Россиянам рассказали, когда за украшения на рабочем месте грозит штраф
К чему снится смерть родителей: значение сна для мужчин и женщин
Разгром «Градов» и наступление под Днепром: успехи ВС РФ к утру 18 декабря
«По известному маршруту»: США потопили перевозивший наркотики корабль
Биолог раскрыл, чем может быть опасна живая новогодняя елка
ВС РФ уничтожили более 10 центров управления ВСУ за сутки
SHOT узнал, что еще один российский город подвергся атаке ВСУ
К чему снится шторм: раскроем тайны мощного сна о буре
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 18 декабря
Медведева изменила нос, Кудрявцева увеличила грудь: пластика спортсменов
Разведчик заявил, что остатки ВСУ под Северском деморализованы
Конгресс США озвучил решение по боевым действиям в Венесуэле
Суд в США принял решение по строительству бального зала Трампа
Дальше
Самое популярное
Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Нападение на школу в Одинцово 16 декабря: последние новости, сколько жертв
Россия

Нападение на школу в Одинцово 16 декабря: последние новости, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.