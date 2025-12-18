Экономист назвал неожиданную услугу, которая может подорожать в 2026 году Экономист Разуваев: обслуживание банковских карт может подорожать в 2026 году

В 2026 году возможно повышение тарифов на обслуживание банковских карт, заявил NEWS.ru финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев. По его словам, в связи с увеличением ставки НДС также ожидается повышение цен на широкий ассортимент товаров.

Начало нового года — это всегда рост цен. В этом году ситуация особая: с увеличением НДС все товары, кроме льготных, подорожают. Есть момент, связанный с оплатой картами, поскольку НДС будет взиматься из процессинга. Возможно, обслуживание банковских карт подорожает. Будет либо фиксированная плата, либо за каждый платеж, например, полпроцента. Может быть, пострадают кешбэки. Я также считаю, что с нового года начнется ослабление рубля, соответственно, подорожает импорт, но это будет наименее болезненным моментом, несмотря на всплеск инфляции, — предупредил Разуваев.

Он предположил, что Центральный банк намерен снизить ключевую ставку на ближайшем заседании с 16,5% до 16%. По словам экономиста, к концу следующего года она может опуститься до 12–13%, поэтому стоит поторопиться с открытием вкладов под высокие проценты, чтобы защитить свои сбережения от инфляции.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что плата за ЖКУ для россиян в 2026 году вырастет в два этапа. По его словам, с 1 января произойдет первое повышение, связанное с увеличением НДС до 22%. Основной и наиболее значительный рост запланирован на 1 октября 2026 года.