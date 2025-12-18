В Госдуме жестко ответили на призывы признать Нагиева иноагентом

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко выступила против признания иностранным агентом российского актера Дмитрия Нагиева, который заявил об усталости россиян «от серости и грязи» военных фильмов. При этом депутату курской облдумы Дмитрию Гулиеву и участникам СВО, которые, по его словам, обратились с жалобами на артиста, парламентарий посоветовала «пить валерьянку», передает Lenta.ru.

Валерьянку пусть пьют. <...> Я против, — отметила Драпеко.

Ранее в разговоре с представителями СМИ актер отметил, что успех фильма «Елки-12» во многом объясняется тем, что сегодня выходит слишком много военных фильмов. По мнению артиста, россияне «устали от серости и грязи». Он также выразил мнение, что интерес к франшизе будет только усиливаться, поскольку она создает ощущение мирной и счастливой жизни. Гулиев в свою очередь заявил, что ему поступают обращения от жителей Курской области, включая участников СВО, которых задели эти высказывания.