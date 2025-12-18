Новый год-2026
18 декабря 2025 в 08:42

В Госдуме жестко ответили на призывы признать Нагиева иноагентом

Депутат Драпеко выступила против признания Нагиева иноагентом

Дмитрий Нагиев Дмитрий Нагиев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко выступила против признания иностранным агентом российского актера Дмитрия Нагиева, который заявил об усталости россиян «от серости и грязи» военных фильмов. При этом депутату курской облдумы Дмитрию Гулиеву и участникам СВО, которые, по его словам, обратились с жалобами на артиста, парламентарий посоветовала «пить валерьянку», передает Lenta.ru.

Валерьянку пусть пьют. <...> Я против, — отметила Драпеко.

Ранее в разговоре с представителями СМИ актер отметил, что успех фильма «Елки-12» во многом объясняется тем, что сегодня выходит слишком много военных фильмов. По мнению артиста, россияне «устали от серости и грязи». Он также выразил мнение, что интерес к франшизе будет только усиливаться, поскольку она создает ощущение мирной и счастливой жизни. Гулиев в свою очередь заявил, что ему поступают обращения от жителей Курской области, включая участников СВО, которых задели эти высказывания.

