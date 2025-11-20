Международный муниципальный форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 18:05

В Госдуме ответили, почему роман «Оно» изымают из магазинов

Депутат Драпенко: роман Кинга «Оно» нужно отредактировать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Решение об изъятии романа писателя Стивена Кинга «Оно» может быть связано с пропагандой ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), считает депутат Госдумы Елена Драпеко. По ее словам, которые передает Lenta.ru, в этом случае книгу нужно отредактировать.

Есть закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Мы его написали, проголосовали за него. Это наше мнение. Такой литературы у нас быть не должно. Либо пусть редактируют, либо изымают из продажи, — сказала Драпеко.

Она предположила, что эксперты могли провести анализ и обнаружить наличие пропаганды. По ее словам, есть специально обученные люди — лингвисты и филологи, которых, вероятно, наняли для получения заключения. Драпеко отметила, что просто так не будут снимать тираж, так как это дорого, и если его сняли, значит, что-то было не так.

Ранее сообщалось, что роман Стивена Кинга «Оно» начали снимать с полок российских онлайн-магазинов и книжных магазинов. Это может быть связано с нарушением правил торговых платформ или с возможным запретом на продажу этой книги в России.

