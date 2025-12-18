Новый год-2026
Готовлю не закуски, а новогодние подарки в тесте. Слоеные конвертики с черносливом и орехами. Сладкий сюрприз к чаю

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Новогодние угощения должны быть не только вкусными, но и создавать ощущение чуда. Эти слоёные конвертики — именно такие съедобные подарки, которые дарят радость и детям, и взрослым. Их прелесть — в волшебном контрасте: хрустящее воздушное тесто скрывает внутри мягкую, ароматную начинку из чернослива с орехами, которая напоминает по вкусу праздничные конфеты ручной работы. Это идеальное завершение застолья — нежный, не слишком приторный десерт, который создаёт уютную атмосферу и идеально сочетается с ароматным чаем или кофе.

Рецепт

Для приготовления вам потребуется: 1 упаковка готового слоёного теста (500 г), 200 г чернослива без косточек, 100 г грецких орехов, 2 ст. л. мёда, 1 яичный желток для смазывания. Чернослив залейте кипятком на 10 минут для мягкости, затем обсушите и мелко нарежьте. Орехи слегка подсушите на сухой сковороде и порубите не слишком мелко. Смешайте чернослив, орехи и мёд — начинка готова. Разморозьте тесто согласно инструкции и раскатайте в пласт. Разрежьте его на квадраты со стороной примерно 10–12 см. На центр каждого квадрата выложите чайную ложку начинки. Сложите квадрат по диагонали, чтобы получился треугольник, и тщательно защипните края, можно пройтись по ним вилкой. Выложите конвертики на противень, застеленный пергаментом, смажьте взбитым желтком для золотистой корочки. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут. Подавайте слегка остывшими.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

