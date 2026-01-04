Любимый завтрак всей семьи: яичные конвертики с сыром и ветчиной — сытно и быстро

Приготовьте невероятно вкусные и сытные яичные конвертики с сыром и ветчиной. Это сытно, просто и быстро.

Вкус получается нежным и насыщенным: тонкий омлет, ветчина и тягучий расплавленный сыр создают идеальную комбинацию. Это блюдо — любимый завтрак всей семьи!

Вам понадобится: 4 яйца, 4 ломтика ветчины, 80 г твердого сыра, 1 ст. л. молока, соль, черный перец по вкусу, 1 ст. л. сливочного или растительного масла для жарки, зелень для подачи. В миске взбейте яйца с молоком, солью и перцем. На хорошо разогретую сковороду с маслом вылейте примерно четверть яичной смеси, чтобы получился тонкий омлет на всю площадь сковороды. Жарьте на среднем огне 1–2 минуты, пока верх почти не схватится. Посередине омлета выложите ломтик ветчины и посыпьте частью тертого сыра. С помощью лопатки аккуратно заверните два противоположных края омлета к центру, а затем сверните его конвертиком. Повторите процесс с оставшейся яичной смесью. Готовые конвертики можно держать на слабом огне под крышкой пару минут, чтобы сыр внутри полностью расплавился.

