Появились кадры уничтожения бомбы в Волгодонске

ФСБ обнародовала кадры уничтожения взрывного устройства, которое 16-летняя студентка должна была передать чиновнику в Волгодонске, передает РИА Новости. Действия происходят около здания городской администрации. На видео — сапер в защитном костюме, который проводит разминирование, сопровождающееся сильным хлопком.

По данным ведомства, девушку с самодельной бомбой в рюкзаке мощностью 10 кг задержали сотрудники МВД и ФСБ. Взрывное устройство содержало поражающие элементы – шурупы, гайки и гвозди. Студентка пояснила, что около месяц назад попала на удочку интернет-мошенников. Рюкзак она забрала в тайнике около СНТ «Ветеран» на окраине Волгодонска.

Ранее сотрудники ФСБ задержали отца и дочь, которые собирали информацию о ВС РФ и хотели уехать на Украину для вступления в военизированное формирование ГУР. Они контактировали с террористической организацией через Telegram, возбуждено несколько уголовных дел.

До этого суд приговорил гражданина Украины Евгения Булацика к пожизненному лишению свободы за участие в 14 терактах на территории России, в которых погибли люди. Первые восемь лет осужденный проведет в тюрьме.