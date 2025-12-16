Готовлю салат, который удивит гостей: кальмары по-новогоднему

Хотите приготовить легкое и изысканное блюдо на Новый год? Этот теплый салат с кальмарами станет свежей ноткой в праздничном меню. Для приготовления понадобится: 400 граммов очищенных кальмаров (тушки или кольца), один спелый авокадо, пучок руколы или шпината, один сладкий перец, зубчик чеснока, сок лайма, оливковое масло, соль, перец.

Кальмары нарезают тонкими кольцами или соломкой и быстро (не более 2–3 минут) обжаривают на сильном огне в оливковом масле с чесноком. Авокадо и сладкий перец нарезают ломтиками. На тарелку выкладывают подушку из зелени, сверху — теплые кальмары, авокадо и перец. Заправкой служит смесь оливкового масла, сока лайма, соли и перца. Салат аккуратно перемешивают непосредственно перед подачей.

Такой салат с кальмарами на Новый год сочетает в себе нежность морепродуктов, кремовость авокадо и свежесть зелени. Блюдо не требует много времени и сохраняет максимум пользы. Этот теплый салат с авокадо идеально подойдет тем, кто следит за питанием, но хочет праздничного разнообразия. Подавать его нужно сразу.

