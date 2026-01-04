Пошаговый рецепт салата с креветками и апельсином, который удивит гостей

Этот необычный новогодний салат — воплощение свежести, где каждый ингредиент дополняет друг друга, создавая идеальную гармонию. Его основу составляют 200 граммов нежных вареных креветок, одно спелое авокадо, нарезанное бархатными кубиками, и сочные дольки апельсина, очищенные от горьковатой пленки. Вся эта композиция получает яркую зеленую ноту от горсти свежей руколы, а для хруста можно взять несколько листьев айсберга.

Объединяющим аккордом для этого вкусового ансамбля служит легкая заправка: столовая ложка оливкового масла, чайная ложка свежего лимонного сока, щепотка соли и немного перца. Достаточно сбрызнуть ею салат и бережно перемешать — и перед вами появится невероятно легкое, питательное и красочное блюдо.

Этот салат с креветками, апельсином и авокадо станет как изысканным украшением праздничного застолья, так и прекрасным выбором для легкого и полезного ужина, даря ощущение лета и праздника в любое время года.

