04 января 2026 в 18:03

Пошаговый рецепт салата с креветками и апельсином, который удивит гостей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот необычный новогодний салат — воплощение свежести, где каждый ингредиент дополняет друг друга, создавая идеальную гармонию. Его основу составляют 200 граммов нежных вареных креветок, одно спелое авокадо, нарезанное бархатными кубиками, и сочные дольки апельсина, очищенные от горьковатой пленки. Вся эта композиция получает яркую зеленую ноту от горсти свежей руколы, а для хруста можно взять несколько листьев айсберга.

Объединяющим аккордом для этого вкусового ансамбля служит легкая заправка: столовая ложка оливкового масла, чайная ложка свежего лимонного сока, щепотка соли и немного перца. Достаточно сбрызнуть ею салат и бережно перемешать — и перед вами появится невероятно легкое, питательное и красочное блюдо.

Этот салат с креветками, апельсином и авокадо станет как изысканным украшением праздничного застолья, так и прекрасным выбором для легкого и полезного ужина, даря ощущение лета и праздника в любое время года.

Ранее мы поделились рецептом пирожков из слоеного теста со смородиной.

Александра Вкусова
А. Вкусова
