26 января 2026 в 12:36

МИД России одобрил назначение нового посла Белоруссии

Россия выдала агреман на назначение нового посла Белоруссии в Москве

Юрий Селиверстов Юрий Селиверстов Фото: РИА Новости
Москва выдала Минску агреман на назначение Юрия Селиверстова послом Белоруссии в России, говорится в сообщении МИД РФ. Дипломат в ближайшее время прибудет в страну и вручит копии верительных грамот

26 января российская сторона выдала запрошенный белорусской стороной 22 января агреман (согласие) на назначение чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Российской Федерации Селиверстова Юрия Михайловича, ранее занимавшего должность министра финансов Республики Беларусь, — сообщили в российском дипведомстве.

Российские власти выражают уверенность, что продолжатся позитивные тенденции в укреплении партнерства двух стран, включая развитие интеграции в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности и Содружества Независимых Государств. Новый посол также будет представлять Белоруссию в указанных структурах.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым. Руководители обсудили основные вопросы сотрудничества и международную повестку, в том числе инициативу президента США Дональда Трампа о создании Совета мира по урегулированию конфликта в секторе Газа.

