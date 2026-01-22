Стали известны подробности разговора Лаврова с главой МИД Белоруссии Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили инициативу Трампа о создании Совета мира

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. Руководители обсудили основные вопросы сотрудничества и международную повестку, в том числе инициативу президента США Дональда Трампа о создании Совета мира по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Стороны обменялись мнениями относительно обращения президента США Дональда Трампа к ряду стран, включая Российскую Федерацию и Республику Беларусь, с предложением создания Совета мира, — сказано в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что Лавров и Рыженков также обсудили дальнейшее продвижение совместной белорусско-российской инициативы по созданию Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Вместе с тем был рассмотрен график предстоящих встреч и мероприятий на высшем и высоком уровнях.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил послом в России Юрия Селиверстова, который до этого момента занимал пост министра финансов. Он также по совместительству будет являться белорусским представителем в интеграционных структурах. Президент подчеркнул, что посольство в РФ часто называют вторым правительством.