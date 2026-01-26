Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 13:45

БРИКС в 2026 году может подложить под доллар «финансовую бомбу»

BZ: БРИКС в 2026 году планирует запустить единую платежную систему

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Единая международная платежная система может быть запущена странами — участницами БРИКС уже в 2026 году, сообщила немецкая газета Berliner Zeitung, ссылаясь на свои информированные источники. Проект получил название Brics Pay System.

Он представляет собой цифровую платформу, предназначенную для проведения трансграничных расчетов между странами-участницами. Основная цель инициативы — создание новой финансовой инфраструктуры. Она должна позволить осуществлять прямые платежи в национальных валютах, полностью минуя традиционные западные платежные системы.

С инициативой по объединению цифровых валют центральных банков (CBDC) на предстоящем саммите БРИКС в 2026 году планирует выступить Индия. Именно эта страна будет председательствовать в объединении в указанный период.

Ранее Резервный банк Индии выдвинул инициативу по объединению цифровых валют центральных банков стран — участниц БРИКС. Такая интеграция должна упростить процедуры трансграничных расчетов и уменьшить зависимость мировой торговли от американского доллара. В то же время аналитики указывают на возможные препятствия. Работа над проектом может столкнуться с трудностями, так как некоторые страны могут не захотеть использовать технологические платформы, разработанные партнерами.

БРИКС
финансы
экономика
Индия
