«Умирает без помощи»: мать пострадавшего на Бали россиянина бьет тревогу

Пострадавшему в аварии на Бали россиянину Максиму Шмелеву необходимо около 2 млн рублей на эвакуацию в РФ, заявила NEWS.ru его мать Любовь Шмелева. По ее словам, состояние сына осложнилось после выписки из больницы, а для необходимой операции на лице и черепе не хватает средств.

Пострадавшего на Бали сына выписали из больницы, денег на операцию на лице и черепе нет. Врачи предлагают прооперировать, но за нее нечем заплатить. Сделали только на позвоночнике. Сейчас приходится снимать номер, в доме он физически не может подняться по лестнице. В больнице поставили диагноз «сепсис», но антибиотики капать отказались, сказав, что нет показаний. Сейчас несколько дней сын лежит с температурой 38,5 градуса. Мне пока хватает средств только на оплату помощницы. Эвакуация с бригадой сопровождения стоит около 2 млн рублей. Если позволит его состояние, можно попробовать перевезти бизнес-классом самостоятельно. Это около 400–500 тыс. рублей, но необходимо обследование, — пояснила Шмелева.

По ее словам, обращение в российское посольство не дало значимых результатов. Женщина отметила, что благотворительные фонды также отказали в организации сбора средств на транспортировку сына в РФ.

Обращалась в российское посольство, но они готовы содействовать, только если у нас есть средства на оплату перелета и лечения. Финансово никто не помогает. При обращении в благотворительные фонды в Москве получила отказ. Они не организовывают сборы на перевозку. Получается, если нет средств, человек просто лежит и умирает в отеле без всякой помощи, — высказалась Шмелева.

Авария с Максимом Шмелевым произошла на острове Флорес на Бали в канун Нового года. Он ехал на байке и не справился с управлением, в результате чего врезался в дерево. Пострадавшего срочно доставили в больницу с кровоизлиянием в мозг, переломами лицевых костей, двусторонним гемотораксом и параличом позвоночника.