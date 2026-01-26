Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 13:49

«Умирает без помощи»: мать пострадавшего на Бали россиянина бьет тревогу

NEWS.ru: пострадавшему на Бали россиянину нужны 2 млн рублей на перевозку в РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Пострадавшему в аварии на Бали россиянину Максиму Шмелеву необходимо около 2 млн рублей на эвакуацию в РФ, заявила NEWS.ru его мать Любовь Шмелева. По ее словам, состояние сына осложнилось после выписки из больницы, а для необходимой операции на лице и черепе не хватает средств.

Пострадавшего на Бали сына выписали из больницы, денег на операцию на лице и черепе нет. Врачи предлагают прооперировать, но за нее нечем заплатить. Сделали только на позвоночнике. Сейчас приходится снимать номер, в доме он физически не может подняться по лестнице. В больнице поставили диагноз «сепсис», но антибиотики капать отказались, сказав, что нет показаний. Сейчас несколько дней сын лежит с температурой 38,5 градуса. Мне пока хватает средств только на оплату помощницы. Эвакуация с бригадой сопровождения стоит около 2 млн рублей. Если позволит его состояние, можно попробовать перевезти бизнес-классом самостоятельно. Это около 400–500 тыс. рублей, но необходимо обследование, — пояснила Шмелева.

По ее словам, обращение в российское посольство не дало значимых результатов. Женщина отметила, что благотворительные фонды также отказали в организации сбора средств на транспортировку сына в РФ.

Обращалась в российское посольство, но они готовы содействовать, только если у нас есть средства на оплату перелета и лечения. Финансово никто не помогает. При обращении в благотворительные фонды в Москве получила отказ. Они не организовывают сборы на перевозку. Получается, если нет средств, человек просто лежит и умирает в отеле без всякой помощи, — высказалась Шмелева.

Авария с Максимом Шмелевым произошла на острове Флорес на Бали в канун Нового года. Он ехал на байке и не справился с управлением, в результате чего врезался в дерево. Пострадавшего срочно доставили в больницу с кровоизлиянием в мозг, переломами лицевых костей, двусторонним гемотораксом и параличом позвоночника.

россияне
Бали
госпитализации
Азия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Свою лепту внес»: Плющенко раскрыл, почему Трусова вернулась к Тутберидзе
Умер заслуженный спасатель России, создавший спецотряд в МЧС
Посол России в Венесуэле раскрыл, как военные пытались защитить Мадуро
Владельцы бытовой электроники пожаловались на массовые сбои
«Автодор» отреагировал на слухи о повышении тарифов на платных трассах
Мэра города попытались убить выстрелом из гранатомета
Москвичей предупредили о сильнейшем снегопаде
Воробьев обозначил важный фактор развития Подмосковья
Таможенные органы возбудили почти 2 тыс. уголовных дел в 2025 году
Только Россия может спасти мир: США готовят ад на Ближнем Востоке
В Госдуме ответили на инициативу о блокировке сайтов с «решебниками»
Военэксперт раскрыл, как сильно отстают США от России в сфере гиперзвука
Во Владивостоке женщина и ребенок чуть не сгорели в лифте
Политолог спрогнозировал, что станет самым крупнейшим провалом Трампа
Стало известно, когда уберут главную новогоднюю елку Петербурга
В Крыму подросток сознался в поджоге автомобиля из-за ненависти к евреям
Россиян предупредили об опасности ХНИЗ
Один из самых жестоких членов банды Цапков второй раз пытался уйти на СВО
MAX запустил функцию отложенного постинга
Симоньян опубликовала свое фото без волос
Дальше
Самое популярное
Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно
Общество

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно

Гороховый суп — это слишком обычно. Варю сытное харчо — с говядиной, рисом и острым ткемали
Общество

Гороховый суп — это слишком обычно. Варю сытное харчо — с говядиной, рисом и острым ткемали

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.