Военэксперт раскрыл, как сильно отстают США от России в сфере гиперзвука

По признанию американских экспертов, в сфере гиперзвукового оружия они отстают от России на десятки лет, рассказал NEWS.ru военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец. Не имея своих аналогов, США вкладывают большие средства в разведку, добавил он.

По признанию американских специалистов, в сфере гиперзвукового оружия они отстают от нас на десятки лет. Не имея своих аналогов, США вкладывают большие средства в разведку и попытки получить технологии — через шпионов или подкуп отдельных сотрудников, которые могут вынести из конструкторских бюро сведения о двигателях, топливе, системах управления, — сообщил Баранец.

По его словам, нередко фиксируются провальные попытки США запускать гиперзвуковые ракеты. Они вылетают, но остаются неуправляемыми и падают.

Они никак не понимают, как у российских гиперзвуковых ракет температура поверхности достигает 3000 градусов цельсия, а ракета продолжает лететь. Американцы тотально следят за развитием других наших вооружений, будь то ракеты или тяжелая техника, — заключил эксперт.

Ранее портал infoBRICS сообщил, что США и ЕС испытывают большие проблемы с разработкой новых баллистических ракет, являющихся основой сил ядерного сдерживания и перспективным оружием будущего, По мнению издания, Запад значительно отстает в разработках от России и Китая.