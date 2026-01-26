Владельцы бытовой электроники пожаловались на массовые сбои В России начала выходить из строя умная техника известных брендов

Владельцы умной бытовой техники в России столкнулись с массовыми сбоями в работе устройств из-за проблем с обновлениями и подключением к серверам производителей, сообщает Telegram-канал «БОРЩ». Проблема затронула прежде всего технику известных европейских брендов, покинувших российский рынок.

Без обновлений устройства могут работать некорректно или полностью выходить из строя. Многие стиральные и посудомоечные машины, роботы-пылесосы и отопительные котлы требуют постоянного соединения с серверами производителей, однако после ухода компаний эти сервисы оказались недоступны.

По данным канала, на ситуацию пожаловались сотни пользователей. Проблемы начались после исчезновения фирменных приложений из магазинов Google и Apple. При этом даже установка программ в обход ограничений не всегда позволяет активировать технику — система «не видит» русских пользователей.

В ряде случаев единственным способом запуска устройств остаются сложные технические манипуляции, включая подмену IP-адреса на европейский и регистрацию аккаунта с данными жителя другой страны. Однако такой метод не всегда срабатывает с первой попытки.

Ранее в Санкт-Петербурге зафиксировали массовый сбой в работе мобильного интернета. За несколько часов было зарегистрировано почти 1,5 тыс. жалоб. По словам местных жителей, у абонентов не открываются сайты и мессенджеры. Перебои со связью совпали с перекрытием ряда улиц в центральной части города.