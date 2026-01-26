Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 11:31

В Петербурге произошел массовый сбой мобильного интернета

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге зафиксирован массовый сбой в работе мобильного интернета, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на пользователей. За несколько часов было зарегистрировано почти 1,5 тыс. жалоб.

По словам местных жителей, у абонентов не открываются сайты и мессенджеры. Перебои со связью совпали с перекрытием ряда улиц в центральной части города. В частности, Приморское шоссе и Выборгская набережная перекрыты на участке от «Лахта-центра» до Гренадерского моста. Кроме того, сотрудники полиции закрыли для проезда Троицкий мост и Дворцовую набережную.

Ранее сообщалось, что видеоплатформа TikTok столкнулась с масштабным сбоем днем 25 января. Пользователи сообщали, что чаще всего у них не работал личный кабинет и возникали общие неполадки. Также зафиксированы проблемы с оповещениями, сайтом и мобильным приложением. Большая часть обращений поступала от владельцев Android-устройств — 63,5%. На iOS приходилось почти 30% случаев, а на Windows — около 6%.

До этого глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что ограничения против WhatsApp и Telegram вводятся из-за нежелания их владельцев соблюдать российские законы. Он отметил, что владельцы мессенджеров отказываются открывать свои представительства в России и содействовать борьбе с киберпреступностью.

мобильный интернет
сбои
Санкт-Петербург
интернет
