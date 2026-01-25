Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 12:53

Масштабный сбой зафиксирован в TikTok

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Видеоплатформа TikTok столкнулась с масштабным сбоем днем 25 января, следует из данных сервиса Downdetector. Пользователи сообщают, что чаще всего у них не работает личный кабинет и возникают общие неполадки.

Также зафиксированы проблемы с оповещениями, сайтом и мобильным приложением. Большая часть обращений поступает от владельцев Android-устройств — 63,5%. На iOS приходится почти 30% случаев, а на Windows — около 6%.

Чаще всего сообщения о неполадках приходили из Тамбовской, Владимирской и Сахалинской областей. Чуть реже — из Мурманской и Самарской областей, где отмечено по 2%.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что ограничения против WhatsApp и Telegram вводятся из-за нежелания их владельцев соблюдать российские законы. Он отметил, что владельцы мессенджеров отказываются открывать свои представительства в России и содействовать борьбе с киберпреступностью.

Экс-премьер РФ и глава Ассоциации юристов Сергей Степашин между тем заявил, что мессенджер WhatsApp следует полностью заблокировать в России, если его владельцы не подчинятся требованиям Роскомнадзора. По его мнению, через мессенджер координируются теракты в стране.

TikTok
сбои
Россия
интернет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава СВР заявил о поутихших в Европе «заклинаниях» о поражении России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 января: где сбои в России
Стало известно, сколько студентов «сидят на шее» у родителей
Аэропорты Кузбасса преодолели отметку в 1 млн обслуженных пассажиров
Россияне предстанут перед судом в Чили за гонки в запретном заповеднике
Утро в Сочи превратилось в кошмар из-за оползня
В Кремле ответили, как распорядятся заблокированными в США активами
Масштабный сбой зафиксирован в TikTok
Раскрыты суточные потери ВСУ на всех направлениях фронта
Россиянин потерял 300 тыс. рублей из-за Counter-Strike 2
Владелец пекарни «Машенька» поделился подробностями подарка от Путина
Рябков осудил операцию США по захвату Мадуро
«На принципах сурового бизнеса»: в Кремле описали подход Трампа к политике
Российские войска ударили по энергетике Украины
Одна деталь в Кремле встревожила переводчика Уиткоффа на встрече с Путиным
Современный тест на хромосомы для беременных стал бесплатным в России
Песков назвал причину неприязненных отношений между США и Европой
Почему не работает WhatsApp 25 января: где сбои в России, когда заблокируют
«Через колено»: в Кремле оценили методы Трампа
В Кремле объяснили, почему Европа уступает Трампу
Дальше
Самое популярное
Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше
Россия

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше

Директор Юрия Антонова раскрыл правду о прекращении концертов
Шоу-бизнес

Директор Юрия Антонова раскрыл правду о прекращении концертов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.