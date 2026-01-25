Масштабный сбой зафиксирован в TikTok

Видеоплатформа TikTok столкнулась с масштабным сбоем днем 25 января, следует из данных сервиса Downdetector. Пользователи сообщают, что чаще всего у них не работает личный кабинет и возникают общие неполадки.

Также зафиксированы проблемы с оповещениями, сайтом и мобильным приложением. Большая часть обращений поступает от владельцев Android-устройств — 63,5%. На iOS приходится почти 30% случаев, а на Windows — около 6%.

Чаще всего сообщения о неполадках приходили из Тамбовской, Владимирской и Сахалинской областей. Чуть реже — из Мурманской и Самарской областей, где отмечено по 2%.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что ограничения против WhatsApp и Telegram вводятся из-за нежелания их владельцев соблюдать российские законы. Он отметил, что владельцы мессенджеров отказываются открывать свои представительства в России и содействовать борьбе с киберпреступностью.

Экс-премьер РФ и глава Ассоциации юристов Сергей Степашин между тем заявил, что мессенджер WhatsApp следует полностью заблокировать в России, если его владельцы не подчинятся требованиям Роскомнадзора. По его мнению, через мессенджер координируются теракты в стране.