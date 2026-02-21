От «Вихря» до «Ракеты»: история пылесосов в СССР

В каждой советской семье рано или поздно появлялся он — тяжелый, гулкий, пахнущий нагретой пылью и резиной, но невероятно надежный агрегат. Сегодня, когда мы почти не замечаем тихого жужжания современных роботов-пылесосов, трудно представить, каким событием было появление в доме собственного пылесоса в середине прошлого века. Это был не просто электроприбор, а символ достатка, технического прогресса и приобщения к цивилизованному быту. Эволюция пылесосов в Советском Союзе — увлекательный путь от тяжелых агрегатов до стильных аппаратов, которые до сих пор можно встретить в рабочем состоянии на дачах и в гаражах.

Первые советские пылесосы: послевоенные трофеи и копирование

История советского пылесосостроения началась задолго до Великой Отечественной войны, когда в 1930-х годах в Ярославле и Ленинграде выпускались первые образцы, но по-настоящему массовое производство стартовало лишь после ее окончания. Страна, разрушенная войной, остро нуждалась в восстановлении не только промышленности, но и мирного быта, и тут как нельзя кстати пригодился трофейный опыт. Самым первым послевоенным пылесосом принято считать модель «НКАП», название которой расшифровывалось как Народный комиссариат авиационной промышленности. Запущенный в производство в 1945 году, а с 1946-го переименованный в «МАП» (Министерство авиационной промышленности), этот аппарат изначально предназначался вовсе не для простых граждан, а для нужд ведомств, в частности, для уборки на военных судах. Каждый экземпляр поставлялся в добротном фанерном ящике с четкой табличкой, перечислявшей все аксессуары, что уже говорило о серьезном подходе к качеству.

Интересно, что «НКАП» и «МАП» были практически точными копиями шведского пылесоса Electrolux XI — модели середины 1920-х годов. По одной из версий, производство было налажено на трофейном немецком оборудовании, которое до этого выпускало «Электролюксы» по лицензии. Практика копирования удачных западных образцов станет визитной карточкой советского дизайна на долгие годы. Аппарат имел цилиндрическую форму, корпус из дерматина и крепился на салазках. Мощность его была невелика, а диаметр шланга составлял всего около 27 миллиметров, что делало уборку крупного мусора не самой эффективной. Тем не менее, это было начало.

От «Вихря» до «Ракеты»: история пылесосов в СССР Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Настоящим прорывом стал пылесос «Днепр», выпуск которого начался в 1952 году на Днепропетровском агрегатном заводе. Он был прямым наследником «НКАП/МАП» и ориентировался уже на широкого потребителя. Конструкция «Днепра» была уникальна: его моторная часть была сужена, из-за чего щеткодержатели двигателя оставались открытыми, и графитовые щетки можно было заменить вообще без разборки корпуса — особенность, больше не встречавшаяся ни в одних пылесосах. В середине 1950-х годов появился «Днепр-2» на колесиках, а следом за ним и знаменитый «Днепр-3», который уже выпускался в синем и красновато-коричневом цветах и мелькнул даже в кадрах культового фильма «Карнавальная ночь» в 1956 году в сцене с уборщицей, что стало лучшей рекламой для новинки.

«Вихрь», «Сатурн», «Чайка»: легендарные модели 1960–70-х

Шестидесятые годы стали временем настоящего технического и дизайнерского ренессанса. Человечество покоряло космос, и этот футуристический настрой не мог не отразиться на бытовой технике. Именно тогда появились модели, чьи названия звучали как позывные космонавтов: «Вихрь», «Сатурн», «Чайка», «Спутник». Промышленность набирала обороты, и советские граждане уже могли выбирать из нескольких марок. Впрочем, купить пылесос было по-прежнему непросто — их «доставали», записывались в очереди. К 1970 году лишь 16% городских семей обзавелись этим полезным устройством, чему виной была и цена: около 40 рублей при средней зарплате в 110–120 рублей. Покупка пылесоса была событием, уступавшим по приоритетности лишь приобретению холодильника или телевизора.

Ярчайшим представителем этой эпохи стал пылесос «Сатурн», который до сих пор поражает воображение своим смелым дизайном. Его корпус представлял собой две полусферы, разделенные резиновым уплотнителем, что создавало образ планеты с кольцами. Этот агрегат, производившийся на Вильнюсском заводе электросварочного оборудования, стал настоящим долгожителем. Его прообразом послужил американский Hoover Constellation, но в отличие от заокеанского собрата, советский «Сатурн» был оснащен колёсиками для удобства перемещения. Он умел не только всасывать, но и работать на выдув, превращаясь с помощью насадки-разбрызгивателя в пульверизатор для воды или побелки, а умельцы приспособили его даже для сушки волос. Рев его мотора, конечно, пугал детей, кошек и соседей, но надежность работы не вызывала сомнений.

Бытовой пылесос модели «Ракета». «Ракета» — выпускался на Днепропетровском агрегатном заводе с 1956 года Фото: А. Гершбер/РИА Новости

Не менее известной была и «Чайка», дизайн которой, как выяснилось, был вдохновлен голландским пылесосом Remoco 1939 года. Внешне это был классический горизонтальный пылесос на колесах, но его обтекаемые формы и пастельные оттенки корпуса выглядели очень современно для начала 1960-х. «Чайка», как и многие ее современницы, была универсальным солдатом быта. В комплекте с ней шли насадки не только для уборки ковров и щелей, но и для натирки полов, а также все та же насадка для распыления жидкостей. Эти модели стали символом своей эпохи — времени, когда техника перестала быть просто утилитарным предметом, а превратилась в элемент интерьера и предмет гордости хозяев. Вместе с «Вихрем» и «Бураном» они заполнили нишу между ранними «Днепрами» и будущим абсолютным хитом — «Ракетой».

«Ракета» — настоящий народный пылесос

Если и существует пылесос, который можно назвать истинно народным и самым узнаваемым символом советской уборочной индустрии, то это, безусловно, «Ракета». Ее название, форма и даже звук работы стали частью культурного кода нескольких поколений. Выпускалась «Ракета» на том же Днепропетровском агрегатном заводе, что и ранние модели, и быстро завоевала любовь населения. Конструкция, выполненная в форме вытянутой сигары или космического аппарата, была данью космической тематике, но оказалась весьма неповоротливой в быту. Однако это с лихвой компенсировалось ее возможностями. «Ракета» была настоящим чудом техники: она собирала не только бытовую пыль, но и строительный мусор, щепки и даже мелкие камни.

Пылесос «Буран-3». Фото: М. Филимонов/РИА Новости

Серебристый алюминиевый корпус, длинный гофрированный шланг и характерный низкий гул, от которого, по воспоминаниям многих, в детстве хотелось залезть под кровать, были визитной карточкой этой модели. Как и другие советские пылесосы, «Ракета» обладала функцией выдува, что делало ее незаменимой при ремонте. Стоило переставить шланг в другое отверстие, и агрегат превращался в мощный компрессор для продувки радиаторов, наполнение воздухом надувных матрасов или, с помощью специальной насадки, в краскопульт для побелки потолков. Эта универсальность была жизненно важна в условиях дефицита специализированной техники.

Сборка «Ракеты», как и большинства советских пылесосов, производилась вручную, и на рынок поступали только качественные экземпляры. Мешок для сбора пыли был матерчатым, многоразовым — его вытряхивали, стирали и вешали сушиться. Пылесос мог работать около 50 минут, после чего требовалось дать двигателю остыть. Но самое удивительное — многие из этих «Ракет», выпущенных 30–40 лет назад, до сих пор исправно трудятся на дачах. Даже если ломались подшипники или перегорал двигатель, детали для ремонта можно было найти, а любой умелец с руками из нужного места мог разобрать и починить агрегат. Позже появились модернизированные версии — «Ракета-900», «Ракета-1000» и другие, но магия первой модели осталась непревзойденной. Сегодня встретить рабочую «Ракету» — значит прикоснуться к живой истории.

Конструкция и надежность: почему они служили десятилетиями

Главный вопрос, который невольно возникает при взгляде на старые советские пылесосы: почему они работали так долго и продолжают работать до сих пор, когда современные пластиковые приборы нередко отправляются в утиль через пару лет после покупки? Ответ кроется не в магии, а в принципиально ином подходе к проектированию и производству. Технику в СССР делали не для того, чтобы она быстро ломалась и стимулировала спрос на новую, а для того, чтобы служила десятилетиями, облегчая быт граждан. Это было время, когда понятие «запланированное устаревание» отсутствовало в принципе.

Пылесос «Урал». Фото: Лизунов Ю./РИА Новости

Прежде всего, материалы. В советских пылесосах использовалось минимум пластика. Корпуса делали из толстого металла (алюминия или стали). Двигатели имели огромный запас прочности, часто медную обмотку и надежные графитовые щетки, которые можно было заменить. Конструкция была простой и ремонтопригодной. Любой пылесос можно было полностью разобрать с помощью обычной отвертки, добраться до любой детали и заменить ее. Детали были унифицированы, и для многих моделей, особенно популярных, запчасти продавались в хозяйственных магазинах.

Еще одной важной особенностью была универсальность. В условиях дефицита специальных устройств советские инженеры щедро наделяли свои творения дополнительными функциями. Комплектация пылесосов была королевской. Помимо стандартных щелевых насадок и щеток для ковров и одежды, в коробке можно было найти насадку-распылитель для воды и красок, насадку для натирки полов, а некоторые модели, такие как «Буран» и «Вента», комплектовались даже специальными приспособлениями для стирки белья. Эта насадка представляла собой диск с прорезями, который опускался в таз с бельем и моющим раствором. Воздух, нагнетаемый в режиме выдува, создавал интенсивное бурление, и белье весом до 2 кг могло быть постирано всего за 10 минут. Могут ли современные владельцы дорогих моющих пылесосов представить, что агрегат их бабушки умел такое? Эта многофункциональность превращала пылесос в настоящий комбайн, способный и полы натереть, и цветы опрыскать, и шерсть у собаки вычесать, и даже помочь в чистке собранного урожая ягод от листьев.

Ностальгия по прошлому: коллекционная ценность советских пылесосов

Сегодня, когда рынок переполнен однообразными пластиковыми коробками, интерес к советской технике переживает второе рождение. И речь идет не только о практическом использовании на даче, но и о коллекционировании, моде на винтаж и ностальгии по ушедшей эпохе. Вещи, которые еще 20–30 лет назад казались просто старым хламом, сегодня обретают новую ценность и становятся желанными экспонатами в интерьерах в стиле лофт или ретро. Пылесосы времен СССР — не исключение. Для коллекционеров важна не только работоспособность, но и сохранность, оригинальность деталей и, конечно, история модели.

Электропылесос «Чайка» производства Московского машиностроительного завода «Коммунар» (ныне — АО «Дукс») Фото: А. Сайков/РИА Новости

Цены на такие раритеты варьируются в широких пределах. Например, пылесос «Буран» ориентировочно 1967 года выпуска в хорошем состоянии сегодня можно оценить в сумму от 2 до 4 тысяч рублей. Это не миллионы, но сам факт, что за старую технику готовы платить, говорит о многом. Особую ценность представляют редкие экземпляры, выпущенные ограниченными партиями. К примеру, украинский пылесос «Днiпро» конца 1960-х годов, выпущенный в ярко-салатовом, синем или рыжеватом цвете, да еще и с приуроченной к празднику маркировкой, для коллекционера будет исключительно ценной находкой. Такие аппараты ищут по объявлениям, на барахолках и форумах.

Почему люди покупают такую технику? Для многих это возможность вернуться в детство, вспомнить бабушкину квартиру с ее особым запахом и уютом. Кто-то коллекционирует предметы эпохи, восстанавливая их до идеального состояния и выставляя напоказ как свидетельство инженерной мысли своего времени. Дизайнеры и декораторы охотятся за «Сатурнами» и «Ракетами», чтобы создать аутентичный интерьер. Эти агрегаты, в отличие от современной безликой техники, обладают характером. Тяжелый металлический корпус, лаконичные линии и грозный вид делают их не просто утилитарными приборами, а настоящими арт-объектами. Как справедливо заметил один из коллекционеров, «это же история нашей страны, нельзя просто так взять и выкинуть ее на свалку». И пока гудит старый мотор «Ракеты», выдувая пыль из дачного сарая или украшая собой полку в стильном городском кафе, эта история остается живой и осязаемой.

