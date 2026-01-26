Воробьев обозначил важный фактор развития Подмосковья

Социальные опросы помогают эффективнее развивать Московскую область, пишет 360.ru со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. По его мнению, тема доверия жителей всегда оставалась ключевой в этом направлении.

По указам президента России Владимира Путина нашим ориентиром является оценка жителями всех процессов, которые происходят в регионе. От того, как проводят мероприятия, как реализуют программы, мы видим изменения. Наша задача — оперативно реагировать на вызовы, с которыми мы сталкиваемся, в каждой сфере, — высказался Воробьев.

Он добавил, что именно соцопросы позволяют увидеть динамику по каждому направлению и оперативно реагировать на все возникающие вопросы. Губернатор также подвел итоги опросов за 2025 год: показатель «Доверие к власти» по Подмосковью достиг 57,95%.

Ранее Воробьев провел личный прием граждан. К нему обратились несколько местных жителей. Губернатор обсудил с ними вопросы обустройства дорожной инфраструктуры и реконструкции учебных учреждений.