26 января 2026 в 15:11

Воробьев обозначил важный фактор развития Подмосковья

Воробьев: социальные опросы помогают эффективнее развивать Подмосковье

Андрей Воробьев Андрей Воробьев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Социальные опросы помогают эффективнее развивать Московскую область, пишет 360.ru со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. По его мнению, тема доверия жителей всегда оставалась ключевой в этом направлении.

По указам президента России Владимира Путина нашим ориентиром является оценка жителями всех процессов, которые происходят в регионе. От того, как проводят мероприятия, как реализуют программы, мы видим изменения. Наша задача — оперативно реагировать на вызовы, с которыми мы сталкиваемся, в каждой сфере, — высказался Воробьев.

Он добавил, что именно соцопросы позволяют увидеть динамику по каждому направлению и оперативно реагировать на все возникающие вопросы. Губернатор также подвел итоги опросов за 2025 год: показатель «Доверие к власти» по Подмосковью достиг 57,95%.

Ранее Воробьев провел личный прием граждан. К нему обратились несколько местных жителей. Губернатор обсудил с ними вопросы обустройства дорожной инфраструктуры и реконструкции учебных учреждений.

