Один из самых жестоких членов банды Цапков второй раз пытался уйти на СВО

Участник банды Цапков из станицы Кущевской Владимир Алексеев (известный также как Вова Беспредел) вновь безуспешно попытался отправиться на СВО, чтобы избежать пожизненного заключения, сообщает Telegram-канал SHOT. Он признан виновным в убийстве 18 человек, ему также приписывают около 200 случаев изнасилования.
По данным канала, 45-летнего осужденного этапировали из «Торбеевского централа» (ИК-6) в колонию «Сосновка» (ИК-1). Обе находятся в Мордовии в 30 километрах друг от друга. В конце 2025 года, находясь в ИК-6, Алексеев во второй раз подавал прошение об отправке на СВО и снова получил отказ.
Канал также опубликовал первые актуальные фотографии преступника за 12 лет. На снимках видно, что Алексеев, несмотря на заключение, находится в хорошей физической форме и выглядит довольным.
По данным источника, недавно у Алексеева состоялось длительное свидание с семьей, после которого он просил чаще присылать ему передачи с медикаментами Однако не все из них пропускает администрация учреждения.
В августе 2024 года Telegram-канал SHOT сообщил, что участник банды Цапков Владимир Алексеев также просил отправить его в зону СВО. Таким образом он пытался избежать пожизненного заключения.
