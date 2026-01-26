Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 14:49

Один из самых жестоких членов банды Цапков второй раз пытался уйти на СВО

Член банды Цапков Вова Беспредел второй раз подал прошение об отправке на СВО

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Участник банды Цапков из станицы Кущевской Владимир Алексеев (известный также как Вова Беспредел) вновь безуспешно попытался отправиться на СВО, чтобы избежать пожизненного заключения, сообщает Telegram-канал SHOT. Он признан виновным в убийстве 18 человек, ему также приписывают около 200 случаев изнасилования.

По данным канала, 45-летнего осужденного этапировали из «Торбеевского централа» (ИК-6) в колонию «Сосновка» (ИК-1). Обе находятся в Мордовии в 30 километрах друг от друга. В конце 2025 года, находясь в ИК-6, Алексеев во второй раз подавал прошение об отправке на СВО и снова получил отказ.

Канал также опубликовал первые актуальные фотографии преступника за 12 лет. На снимках видно, что Алексеев, несмотря на заключение, находится в хорошей физической форме и выглядит довольным.

По данным источника, недавно у Алексеева состоялось длительное свидание с семьей, после которого он просил чаще присылать ему передачи с медикаментами Однако не все из них пропускает администрация учреждения.

В августе 2024 года Telegram-канал SHOT сообщил, что участник банды Цапков Владимир Алексеев также просил отправить его в зону СВО. Таким образом он пытался избежать пожизненного заключения.

Ранее сообщалось, что Таганская ОПГ, одна из самых влиятельных банд Москвы 1990-х, годами тесно сотрудничала со спецслужбами. Группировка создала собственное охранное предприятие, которое позволяло ей заключать контракты с государственными структурами для оказания услуг.

