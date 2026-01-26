Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 14:07

Депутат объяснил, почему аферисты продолжают обманывать россиян

Депутат Толмачев: России не хватает системной профилактики мошенничества

Александр Толмачев Александр Толмачев Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

В России не хватает системной профилактики мошенничества, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, от аферистов граждан спасают только личная бдительность и оперативное обращение в полицию.

Внука актрисы Татьяны Васильевой обманули мошенники. К сожалению, знаменитая фамилия и воспитание в известной семье не защищают от злоумышленников. От них спасают бдительность и своевременное обращение к правоохранительным органам. Несмотря на то что информация о схемах аферистов звучит постоянно, не хватает системной профилактики в масштабах РФ. Работаем над ней в группе по защите детей и молодежи от деструктивной и негативной информации. Она создана при комитете ГД по молодежной политике. Главная задача — защитить подростков от подпадения под влияние мошенников всех сортов и мастей, — пояснил Толмачев.

Ранее Васильева сообщила, что ее внук передал мошенникам около 1,5 млн рублей. Артистка отметила, что речь идет обо всех накоплениях семьи в наличных деньгах. По ее словам, аферисты «зомбировали» ее внука.

мошенники
россияне
аферисты
депутаты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЕК проверит сервис Grok из-за функции «раздевания» людей на фото
Мифы и правда о блокадном Ленинграде: разоблачаем легенды
Золотовицкий, Тальков, Панин: кто еще из актеров повторил смерти киногероев
«Свою лепту внес»: Плющенко раскрыл, почему Трусова вернулась к Тутберидзе
Умер заслуженный спасатель России, создавший спецотряд в МЧС
Посол России в Венесуэле раскрыл, как военные пытались защитить Мадуро
Владельцы бытовой электроники пожаловались на массовые сбои
«Автодор» отреагировал на слухи о повышении тарифов на платных трассах
Мэра города попытались убить выстрелом из гранатомета
Москвичей предупредили о сильнейшем снегопаде
Воробьев обозначил важный фактор развития Подмосковья
Таможенные органы возбудили почти 2 тыс. уголовных дел в 2025 году
Только Россия может спасти мир: США готовят ад на Ближнем Востоке
В Госдуме ответили на инициативу о блокировке сайтов с «решебниками»
Военэксперт раскрыл, как сильно отстают США от России в сфере гиперзвука
Во Владивостоке женщина и ребенок чуть не сгорели в лифте
Политолог спрогнозировал, что станет самым крупнейшим провалом Трампа
Стало известно, когда уберут главную новогоднюю елку Петербурга
В Крыму подросток сознался в поджоге автомобиля из-за ненависти к евреям
Россиян предупредили об опасности хронических неинфекционных болезней
Дальше
Самое популярное
Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно
Общество

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно

Гороховый суп — это слишком обычно. Варю сытное харчо — с говядиной, рисом и острым ткемали
Общество

Гороховый суп — это слишком обычно. Варю сытное харчо — с говядиной, рисом и острым ткемали

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.