Депутат объяснил, почему аферисты продолжают обманывать россиян

В России не хватает системной профилактики мошенничества, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, от аферистов граждан спасают только личная бдительность и оперативное обращение в полицию.

Внука актрисы Татьяны Васильевой обманули мошенники. К сожалению, знаменитая фамилия и воспитание в известной семье не защищают от злоумышленников. От них спасают бдительность и своевременное обращение к правоохранительным органам. Несмотря на то что информация о схемах аферистов звучит постоянно, не хватает системной профилактики в масштабах РФ. Работаем над ней в группе по защите детей и молодежи от деструктивной и негативной информации. Она создана при комитете ГД по молодежной политике. Главная задача — защитить подростков от подпадения под влияние мошенников всех сортов и мастей, — пояснил Толмачев.

Ранее Васильева сообщила, что ее внук передал мошенникам около 1,5 млн рублей. Артистка отметила, что речь идет обо всех накоплениях семьи в наличных деньгах. По ее словам, аферисты «зомбировали» ее внука.