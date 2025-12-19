Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 13:46

Актриса Васильева раскрыла, сколько ее внук отдал мошенникам

Васильева: внук отдал мошенникам около 1,5 млн рублей

Актриса Татьяна Васильева Актриса Татьяна Васильева Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Внук российской актрисы Татьяны Васильевой передал мошенникам около 1,5 млн рублей. Как рассказала сама артистка изданию Super.ru, речь идет о всех накоплениях семьи в наличных деньгах.

Это правда. Его зомбировали, и он вынес им все деньги, потому что они угрожали родителям. Около 1,5 млн рублей, — заявила актриса.

Накануне мачеха мальчика Мария Васильева рассказала, что ребенок отдал мошенникам 360 тыс. рублей. По ее словам, афера, начавшаяся с заказа воды, длилась почти неделю и обернулась угрозами об уголовном деле за поддержку ВСУ.

Ранее появилась информация, что мошенники смогли убедить певицу Ларису Долину продать свою квартиру и передать им деньги, сыграв на ее психологических характеристиках. Аферисты учли особенности ее образа мышления и черты ее личности. При этом артистка не была осведомлена о современных формах мошенничества.

Полковник в отставке Сергей Пелих рассказал, что мошенник в деле Долиной мог активно использовать свое сходство с британским актером Томом Холландом. Он отметил, что пока неизвестно, реально ли преступник носит фамилию Говоров или она ненастоящая.

Татьяна Васильева
мошенники
происшествия
шоу-бизнес
