«Помолитесь за нас»: невестка актрисы Васильевой попала в больницу Невестку актрисы Васильевой госпитализировали с воспалением легких

Невестка актрисы Татьяны Васильевой Мария Болонкина написала в своем Telegram-канале, что оказалась в больнице. Артистку доставили в медучреждение с диагнозом пневмония. У нее обнаружили жидкость в легких.

Меня госпитализировали. Вчера сделали КТ. Правосторонняя пневмония. Жидкость в легких. Сатурация 90. Температура не падает, поэтому вызвали скорую. Меня увезли. Помолитесь за нас, — сообщила Болонкина.

Супруг артистки, Филипп Васильев, сопровождал ее до машины скорой помощи. Дома на его попечении остались трое детей: дочери Мирра и Сарра, а также сын Яков.

Ранее ведущий Fox News Джон Робертс оказался в больнице с малярией после поездки в Индонезию. Журналист отметил, что болезнь сопровождалась сильными болями во всем теле. По его словам, недомогание появилось через 10 дней после возвращения. Он добавил, что лишь после консультации с врачом решился на госпитализацию.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что Николая Дроздова экстренно доставили в больницу с подозрением на желудочное кровотечение. По данным канала, диагноз не подтвердился, однако у 88-летнего телеведущего обнаружили низкий гемоглобин.