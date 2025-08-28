День знаний — 2025
28 августа 2025 в 08:36

Mash: Дроздова увезли в больницу с подозрением на кровотечение в желудке

Николай Дроздов Николай Дроздов Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Telegram-канал Mash сообщил, что экс-ведущего телепередачи «В мире животных» Николая Дроздова экстренно госпитализировали. По информации канала, он попал в больницу 5 августа — тогда медики подумали, что у 88-летнего пациента началось кровотечение в желудке.

Однако, как отметил Mash, диагноз не подтвердился. В то же время, по данным канала, у Дроздова зафиксировали низкий гемоглобин на фоне рака предстательной железы второй стадии, причем само состояние осложнялось язвой кишечника. Mash добавил, что после терапии телеведущему стало лучше, и спустя полторы недели он уехал домой.

Ранее художник и друг телеведущего Константин Мирошник заявил, что Дроздов хорошо себя чувствует и рассказывает анекдоты о Штирлице. По его словам, зоолог готовится к лекциям о найденном в Марианской впадине полиэтиленовом пакете.

До этого дочь Дроздова Елена рассказала, что ее отец перенес плановую операцию на колене и пробыл в больнице четыре дня, после чего восстанавливался дома. В конце 2023 года у ведущего диагностировали рак предстательной железы. Он прошел курс химиотерапии, благодаря чему началась ремиссия, но лечение дало осложнения на сердце.

