30 октября 2025 в 20:58

Дроздов рассказал, сколько видов животных скрывается от науки

Дроздов: человечеству известно лишь 20% видов животных

Николай Дроздов Николай Дроздов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Человечеству известно не более 20% от предполагаемого количества видов животных на планете, заявил телеведущий доктор биологических наук Николай Дроздов на просветительском марафоне «Знание.Наука». Ученый подчеркнул, что особенно много неизученных видов обитает в тропических лесах Африки, Северной и Южной Америки, Австралии и Индии, передает корреспондент NEWS.ru.

Очень много знаем, но по отношению к предполагаемому количеству видов животных это что-то около 20%, — заявил Дроздов.

По его словам, исследователи регулярно описывают новые виды, а сам Дроздов всегда стремится привезти из экспедиций что-то новое для науки. Он с иронией отметил, что на московских улицах вряд ли можно найти неизвестные виды, а вот в саваннах и лесах планеты остается множество неизученных животных.

Ранее Дроздов также рассказал, что маленькие собаки, например болонки и шпицы, являются идеальным выбором для семей, где есть ребенок. Ученый пояснил, что такие питомцы, как правило, очень активные и точно не дадут хозяевам скучать.

