Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 20:53

Дроздов оставил крокодила без зубов

Дроздов вспомнил, как спас оператора, ударив крокодила по зубам

Николай Дроздов Николай Дроздов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Телеведущему Николаю Дроздову пришлось ударить крокодила по зубам, чтобы спасти своего оператора, передает корреспондент NEWS.ru. На просветительском марафоне «Знание.Наука» он рассказал, что рептилия лишилась нескольких десятков зубов.

Вдруг к моему оператору идет [крокодил]. Я чувствую, что если его не остановлю, то он вцепится в ноги оператору. <…> У меня была палка, с которой я хожу. Я как этой палкой по зубам ударил прям по морде. Мне так неловко было. <…> У него штук 20, а то и 30 зубов вылетело, — заявил телеведущий.

По словам Дроздова, крокодил разозлился и пошел в воду обратно. Телеведущий добавил, что у рептилий и акул зубы не имеют корней, поэтому животное практически не пострадало.

Ранее стало известно, что река Фицрой в австралийском штате Квинсленд одобрена для проведения олимпийских соревнований по гребле в 2032 году. Национальная координационная организация GIICA подтвердила пригодность водоема, в котором обитают крокодилы. По словам депутата федерального парламента Австралии от штата Квинсленд Мэтт Канаван, все организационные вопросы уже решены.

видео
Николай Дроздов
крокодилы
животные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аэропорт Волгограда прекратил все полеты
Подростки в России присоединились к опасному западному тренду
Минобороны ДНР прекратит свое существование
Минимум 60 000: сколько нужно зарабатывать, чтобы взять ипотеку в 2025 году
Догхантеры отравили десятки собак в Подмосковье
Издевательства школьниц над пенсионером попали на видео
Москалькова рассказала, как защитить выплаты участникам СВО от мошенников
Преследовавший бывшую депутат выступил со встречным обвинением
Россиянам рассказали, как смытые в унитаз ватные палочки влияют на экологию
«Не обезьянничать»: Мединский поддержал замену названий городов Украины
Российские туристы назвали главную проблему при въезде в Китай
Международные резервы России снизились на $11,2 млрд за неделю
Стало известно, изменился ли утилизационный сбор в России
Профессор предупредила, что ИИ-технологии начинают вытеснять человека
В Киеве приспустили главный флаг Украины
Пучков пристыдил россиян за одну особенность
Зимняя подкормка птиц: как, кого и чем кормить безопасно и правильно
Потерянная голова и останки зацепера: главные ЧП дня
Россиянам запретят ездить через Крымский мост: кого коснется, что известно
Дроздов рассказал, сколько видов животных скрывается от науки
Дальше
Самое популярное
Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.