Дроздов оставил крокодила без зубов

Телеведущему Николаю Дроздову пришлось ударить крокодила по зубам, чтобы спасти своего оператора, передает корреспондент NEWS.ru. На просветительском марафоне «Знание.Наука» он рассказал, что рептилия лишилась нескольких десятков зубов.

Вдруг к моему оператору идет [крокодил]. Я чувствую, что если его не остановлю, то он вцепится в ноги оператору. <…> У меня была палка, с которой я хожу. Я как этой палкой по зубам ударил прям по морде. Мне так неловко было. <…> У него штук 20, а то и 30 зубов вылетело, — заявил телеведущий.

По словам Дроздова, крокодил разозлился и пошел в воду обратно. Телеведущий добавил, что у рептилий и акул зубы не имеют корней, поэтому животное практически не пострадало.

