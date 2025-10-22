Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 18:31

Австралийские воды с крокодилами ждут олимпийцев в 2032 году

Река Фицрой с крокодилами одобрена для Олимпиады-2032

Река Фицрой Река Фицрой Фото: Global Look Press

Река Фицрой в австралийском штате Квинсленд одобрена для проведения олимпийских соревнований по гребле в 2032 году, сообщает ABC. Национальная координационная организация GIICA подтвердила пригодность водоема, где обитают крокодилы, для состязаний на байдарках и каноэ.

Фактически теперь у нас есть зеленый свет для гребного спорта в 2032 году. Все данные собраны, и больше нет никаких препятствий для проведения здесь соревнований, — объяснил депутат федерального парламента Австралии от штата Квинсленд Мэтт Канаван.

Ранее представители аборигенной общины австралийского города Ринирру потребовали освобождения крокодила по кличке Старый Служака. По их утверждению, власти незаконно изъяли животное, используя устаревшие методики анализа его поведения, а провокационные действия с приманкой не могут служить доказательством агрессивности рептилии.

Кроме того, на побережье Шетландских островов найдена огромная акула. Ее обнаружила одна из местных жительниц, Джой Пикок, которая сразу же проинформировала об этом сотрудников, занимающихся охраной фауны. Длина морского хищника составляла три метра.

