Австралийские воды с крокодилами ждут олимпийцев в 2032 году

Река Фицрой в австралийском штате Квинсленд одобрена для проведения олимпийских соревнований по гребле в 2032 году, сообщает ABC. Национальная координационная организация GIICA подтвердила пригодность водоема, где обитают крокодилы, для состязаний на байдарках и каноэ.

Фактически теперь у нас есть зеленый свет для гребного спорта в 2032 году. Все данные собраны, и больше нет никаких препятствий для проведения здесь соревнований, — объяснил депутат федерального парламента Австралии от штата Квинсленд Мэтт Канаван.

Ранее представители аборигенной общины австралийского города Ринирру потребовали освобождения крокодила по кличке Старый Служака. По их утверждению, власти незаконно изъяли животное, используя устаревшие методики анализа его поведения, а провокационные действия с приманкой не могут служить доказательством агрессивности рептилии.

