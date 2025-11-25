Жена Дроздова рассказала правду о состоянии супруга

Telegram-канал Mash со ссылкой на жену телеведущего Николая Дроздова сообщил, что легендарный зоолог хорошо себя чувствует после того, как вышел в ремиссию с онкозаболеванием. По его информации, последние анализы ученого показывают положительную динамику, а сам Дроздов отказался от лекарств, отдав предпочтение ЗОЖ и тренировкам.

В материале говорится, что сейчас телеведущий проходит курс реабилитации, два раза в неделю ездит укреплять мышцы на специальных тренажерах вместе с тренером — тренирует спину, ноги и руки, что уже положительно отразилось на здоровье. Канал пишет, что Дроздов следит за питанием, стараясь есть на завтрак омлет, творог на обед и вегетарианского борща.

В августе Дроздов опроверг информацию, что прикован к постели. Он отметил, что передвигается самостоятельно, используя палки для скандинавской ходьбы. Дроздов гуляет по расписанию, однако уже не так активно, как раньше. Проблемы с суставами продолжают беспокоить, и каждый шаг сопровождается болевыми ощущениями, уточнил зоолог.