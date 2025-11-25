День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 14:41

Жена Дроздова рассказала правду о состоянии супруга

Mash: жена Николая Дроздова сообщила о хорошем самочувствии мужа после ремиссии

Николай Дроздов Николай Дроздов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Telegram-канал Mash со ссылкой на жену телеведущего Николая Дроздова сообщил, что легендарный зоолог хорошо себя чувствует после того, как вышел в ремиссию с онкозаболеванием. По его информации, последние анализы ученого показывают положительную динамику, а сам Дроздов отказался от лекарств, отдав предпочтение ЗОЖ и тренировкам.

В материале говорится, что сейчас телеведущий проходит курс реабилитации, два раза в неделю ездит укреплять мышцы на специальных тренажерах вместе с тренером — тренирует спину, ноги и руки, что уже положительно отразилось на здоровье. Канал пишет, что Дроздов следит за питанием, стараясь есть на завтрак омлет, творог на обед и вегетарианского борща.

В августе Дроздов опроверг информацию, что прикован к постели. Он отметил, что передвигается самостоятельно, используя палки для скандинавской ходьбы. Дроздов гуляет по расписанию, однако уже не так активно, как раньше. Проблемы с суставами продолжают беспокоить, и каждый шаг сопровождается болевыми ощущениями, уточнил зоолог.

Россия
ученые
Николай Дроздов
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украина согласилась с условиями предложенного США мирного соглашения
Обнародовано видео освобождения российскими войсками Иванополья в ДНР
Появились кадры ДТП с реанимобилем в Петербурге
«Мы не фашисты»: депутат об ответе России после атак ВСУ на мирных жителей
В российском регионе ограничат время продажи алкоголя
Акинфеев попал в Книгу рекордов России
Экс-депутат Рады ответил, почему мирный план Трампа не принесет результата
Мечты о Голливуде, патриотизм, смерть Попова: как живет Александр Петров
Предсмертную волю Плисецкой исполнили
Воспитание шокером: мужчина озверел после смерти жены и стал истязать детей
«Евроворье»: Захарова высказалась о будущем российских активов за рубежом
Огромная пробка образовалась после ДТП на Киевском шоссе в Москве
Политолог оценил вероятность выхода Польши из Евросоюза
Детско-юношеский центр в Энергодаре попал под удар ВСУ
В РСТ ответили, есть ли в затопленном регионе Таиланда туристы из России
Юрист объяснил, что делать при потере багажа
Россиянин оказался в числе пленников затопленного тайского отеля
В Забайкалье предложили установить дополнительные выплаты за рождение детей
Появились кадры с дождавшимися российских солдат жителями Красноармейска
В Госдуме раскрыли, почему Зеленскому важно продолжение конфликта с РФ
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне
Общество

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией
Европа

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.