Телеведущий Дроздов рассказал о самочувствии после тревожных новостей

Телеведущий Николай Дроздов опроверг информацию о том, что он прикован к постели, эти данные не соответствуют действительности. Биолог в беседе с изданием «Старит» рассказал, что передвигается самостоятельно, используя для опоры палки для скандинавской ходьбы. Прогулки Дроздова осуществляются по расписанию, однако они уже не такие активные, как раньше. Проблемы с суставами продолжают беспокоить, и каждый шаг сопровождается болевыми ощущениями.

Все это слухи. Чувствую себя в пределах нормы, хожу по улице с палочками. Но я с этими палочками и раньше ходил — это те самые, для скандинавской ходьбы. Теперь я иду медленнее, не так, как раньше, — сказал знаменитый биолог.

Ранее появились сообщения об экстренной госпитализации бывшего ведущего телепередачи «В мире животных». Он якобы был доставлен в медицинское учреждение 5 августа после подозрения медиков на желудочное кровотечение. В ходе обследования у 88-летнего Дроздова выявили низкий уровень гемоглобина на фоне рака предстательной железы второй стадии.

До этого художник и друг телеведущего Константин Мирошник заявлял, что Дроздов чувствует себя хорошо и даже рассказывает анекдоты о Штирлице. По его словам, зоолог в настоящее время готовится к лекциям о найденном в Марианской впадине полиэтиленовом пакете.