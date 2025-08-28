День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 10:28

Телеведущий Дроздов рассказал о самочувствии после тревожных новостей

Телеведущий Дроздов опроверг слухи, что его приковало к постели

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Телеведущий Николай Дроздов опроверг информацию о том, что он прикован к постели, эти данные не соответствуют действительности. Биолог в беседе с изданием «Старит» рассказал, что передвигается самостоятельно, используя для опоры палки для скандинавской ходьбы. Прогулки Дроздова осуществляются по расписанию, однако они уже не такие активные, как раньше. Проблемы с суставами продолжают беспокоить, и каждый шаг сопровождается болевыми ощущениями.

Все это слухи. Чувствую себя в пределах нормы, хожу по улице с палочками. Но я с этими палочками и раньше ходил — это те самые, для скандинавской ходьбы. Теперь я иду медленнее, не так, как раньше, — сказал знаменитый биолог.

Ранее появились сообщения об экстренной госпитализации бывшего ведущего телепередачи «В мире животных». Он якобы был доставлен в медицинское учреждение 5 августа после подозрения медиков на желудочное кровотечение. В ходе обследования у 88-летнего Дроздова выявили низкий уровень гемоглобина на фоне рака предстательной железы второй стадии.

До этого художник и друг телеведущего Константин Мирошник заявлял, что Дроздов чувствует себя хорошо и даже рассказывает анекдоты о Штирлице. По его словам, зоолог в настоящее время готовится к лекциям о найденном в Марианской впадине полиэтиленовом пакете.

Николай Дроздов
телевидение
телеведущие
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В правительстве высказались о снижении ставки сразу на 10 пунктов
Стало известно о блокировке крупной группировки ВСУ в ДНР
«Это серьезно»: премьер Дании о влиянии США на Гренландию
Полтысячи БПЛА и ракет затмили небо над Украиной
Блогер Маркарян подал апелляцию на арест
Охранник-мигрант устроил стрельбу на территории школы
«Фукусима-1»: крупнейшая радиационная авария XXI века
Американец инсценировал утопление ради побега к любовнице в Грузию
Пентагон проверит используемые в ведомстве продукты Microsoft из-за Китая
Названа богатейшая женщина России по версии Forbes
Телеведущий Дроздов рассказал о самочувствии после тревожных новостей
Психолог дала советы, где искать будущего мужа
Криминалист объяснил пользу от признаний Попкова в новых убийствах девушек
На Украине заявили о росте количества лудоманов среди военных ВСУ
Россиянам рассказали, как определить испорченные яйца
В России определились с тягой создаваемого тяжелого авиадвигателя
Олимпийский чемпион предложил «содрать денег» с бразильца
Политолог рассказал, что стоит за решением Польши лишить льгот украинцев
В аэропорту Сочи предупредили о переносах и отменах рейсов
Главный знаток России в ЦРУ лишился допуска к секретным данным
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения
Россия

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.