Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 11:37

В Госдуме раскрыли, кто угрожает российским парламентским выборам

Депутат Климов: Европа станет главным источником угрозы для выборов в Госдуму

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Партия «Единая Россия» отмечает угрозы внешнего вмешательства в предстоящие выборы в Госдуму, основной активностью в этом направлении будет обладать Европа, сообщил ТАСС член бюро высшего совета партии Андрей Климов. По его оценке, после избрания американским лидером Дональда Трампа главные центры деятельности, направленной против России, переместились из США в европейские страны.

Наши иностранные коллеги, кто из Европы приезжает, нас предупреждают, что против нас сейчас работает европейское сообщество. Особую прыть сейчас проявляют структуры в Лондоне, Берлине, ЕС, Франции, а также в Польше, Прибалтике и Скандинавии. Сейчас еще иногда что-то такое подпевает молдавская власть. Подготовка идет серьезная, — сказал депутат.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на заседании комиссии генсовета «Единой России» по международному сотрудничеству о существовании угрозы вмешательства западных государств в российскую избирательную кампанию 2026 года. По его словам, враждебно настроенные государства могут предпринять попытки воздействия на результаты выборов в парламент.

Кроме того, советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не имеет возможности выделить средства на организацию избирательного процесса. По его словам, бюджет государства ориентирован на другие важные направления расходов, прежде всего на укрепление военной сферы.

Госдума
выборы
вмешательства
Евросоюз
Андрей Климов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Турецкий журналист раскрыл последствия ударов США по Каракасу
Атака США на Венесуэлу: что известно, авиаудары, военное вторжение
США обвинили в ударе по газопроводу в Каракасе
Раскрыто гражданство пропавшей во время экстремального отдыха в Мурманске
МИД Венесуэлы: попытки США начать «колониальную войну» провалятся
Забудьте о похмелье: напиток, который запускает детокс за 10 минут
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 января: где сбои в России
Стало известно, как долго длилась атака на Каракас
США ударили по зданию парламента Венесуэлы
В США не могут установить местонахождение Мадуро после ударов
Режим тишины в новогодние праздники: что можно и нельзя в 2026 году
Неизвестный приставал к 15-летней девочке в российском городе
В Госдуме раскрыли, кто угрожает российским парламентским выборам
«Не создавала угроз»: в Совфеде осудили атаку США на Венесуэлу
«Исламское государство» «отменило» приказ Трампа атаковать Венесуэлу
Пролет метеора в Турции над Аданой и Малатьей попал на видео
Что приготовить на завтрак? Еврейская закуска, которая взрывает вкус
Участвовавший в боях за Ленинград ветеран умер на 101-м году жизни
Американские чиновники подтвердили удары США по Венесуэле
Бастрыкин принял важное решение после нападений мигрантов в Новосибирске
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Почему не работает WhatsApp 1 января: где сбои в РФ, когда заблокируют
Общество

Почему не работает WhatsApp 1 января: где сбои в РФ, когда заблокируют

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.