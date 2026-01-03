В Госдуме раскрыли, кто угрожает российским парламентским выборам Депутат Климов: Европа станет главным источником угрозы для выборов в Госдуму

Партия «Единая Россия» отмечает угрозы внешнего вмешательства в предстоящие выборы в Госдуму, основной активностью в этом направлении будет обладать Европа, сообщил ТАСС член бюро высшего совета партии Андрей Климов. По его оценке, после избрания американским лидером Дональда Трампа главные центры деятельности, направленной против России, переместились из США в европейские страны.

Наши иностранные коллеги, кто из Европы приезжает, нас предупреждают, что против нас сейчас работает европейское сообщество. Особую прыть сейчас проявляют структуры в Лондоне, Берлине, ЕС, Франции, а также в Польше, Прибалтике и Скандинавии. Сейчас еще иногда что-то такое подпевает молдавская власть. Подготовка идет серьезная, — сказал депутат.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на заседании комиссии генсовета «Единой России» по международному сотрудничеству о существовании угрозы вмешательства западных государств в российскую избирательную кампанию 2026 года. По его словам, враждебно настроенные государства могут предпринять попытки воздействия на результаты выборов в парламент.

Кроме того, советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не имеет возможности выделить средства на организацию избирательного процесса. По его словам, бюджет государства ориентирован на другие важные направления расходов, прежде всего на укрепление военной сферы.