Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 20:19

Дроздов рассказал, какого питомца лучше завести семье с ребенком

Дроздов: для дома с детьми хорошо подходят собаки небольших пород

Николай Дроздов Николай Дроздов Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Маленькие собаки, например, болонки и шпицы, являются идеальным выбором для семей, где есть ребенок, считает телеведущий Николай Дроздов. Во время просветительского марафона «Знание.Наука», который проходит на площадке национального центра «Россия», он пояснил, что такие собачки, как правило, очень активные и не дадут скучать, передает корреспондент NEWS.ru.

Я бы советовал маленьких собачек, активно злобных, но они не набрасывается и не пытаются напугать, а отчаянно лают, — заявил Дроздов.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что пудели, кинг-чарльз-спаниели, мопсы, керн-терьеры, норвич-терьеры и вельш-корги — идеальные породы для детей. Он подчеркнул, что для подростков больше подходят французские бульдоги, шелти, лабрадоры и золотистые ретриверы.

Голубев добавил, что ответственность за собаку, купленную для ребенка, всегда лежит на взрослых. Именно родители должны обеспечивать безопасность и контролировать взаимодействие ребенка с питомцем, отметил Голубев.

собаки
животные
Николай Дроздов
дети
Дарья Малышкина
Д. Малышкина
Сергей Петров
С. Петров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дроздов оставил крокодила без зубов
Самойлова призналась, кем работает ее 14-летняя дочь
Режим тишины в Адыгее и Майкопе: что нужно знать
Наш ответ НАТО: Захарова рассказала, почему Россия создала «Буревестник»
Профессор поделилась упражнением для тренировки памяти
Блогер Самойлова ответила на слухи о взломах аккаунтов блогеров
Захарова уличила Киев в сокрытии преступлений
Позорное фиаско армии США на Южно-Китайском море насмешило мир
«Не знаем, что с ней произошло»: Амалия Гольданская сбежала из США ради РФ
В киевском отделении почты прогремел взрыв
Дроздов рассказал, какого питомца лучше завести семье с ребенком
Умерла 100-летняя дочь Марлен Дитрих, ненавидевшая мать
Масштабная модернизация ждет школы искусств Подмосковья
«Ситуация сложная»: Сырский признал провал ВСУ в Красноармейске
Пентагон приказал Нацгвардии США готовиться к беспорядкам
«Посейдон» в Бельгии, ВСУ в ужасе, богатства Пугачевой: что будет дальше
Гигант США предложил ЕС поставки СПГ после запрета на импорт из России
В МО сообщили, сколько вылечившихся бойцов СВО трудоустроились в 2025 году
«Хотел за 40 млн рублей»: Шаляпин похвастался новым кроссовером
Мумифицированный кот защищал мертвого монарха от злых духов
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.