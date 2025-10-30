Дроздов рассказал, какого питомца лучше завести семье с ребенком Дроздов: для дома с детьми хорошо подходят собаки небольших пород

Маленькие собаки, например, болонки и шпицы, являются идеальным выбором для семей, где есть ребенок, считает телеведущий Николай Дроздов. Во время просветительского марафона «Знание.Наука», который проходит на площадке национального центра «Россия», он пояснил, что такие собачки, как правило, очень активные и не дадут скучать, передает корреспондент NEWS.ru.

Я бы советовал маленьких собачек, активно злобных, но они не набрасывается и не пытаются напугать, а отчаянно лают, — заявил Дроздов.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что пудели, кинг-чарльз-спаниели, мопсы, керн-терьеры, норвич-терьеры и вельш-корги — идеальные породы для детей. Он подчеркнул, что для подростков больше подходят французские бульдоги, шелти, лабрадоры и золотистые ретриверы.

Голубев добавил, что ответственность за собаку, купленную для ребенка, всегда лежит на взрослых. Именно родители должны обеспечивать безопасность и контролировать взаимодействие ребенка с питомцем, отметил Голубев.