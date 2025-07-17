Рэп о Путине, борьба с раком, новая операция: как живет Николай Дроздов

Профессор МГУ, ведущий телепередачи «В мире животных» Николай Дроздов недавно вновь попал в больницу. NEWS.ru поговорил с близкими журналиста и узнал, почему его госпитализировали, как он себя чувствует и чем занимается в свободное время.

Какие проблемы со здоровьем есть у ведущего «В мире животных» Дроздова

Дочь Николая Дроздова Елена подтвердила NEWS.ru, что ее отца недавно госпитализировали. По ее словам, он перенес в больнице плановую операцию на колене.

«Вторая коленка не болит, с ней все в порядке», — уточнила она.

По словам Елены, телеведущий пробыл в больнице четыре дня, сейчас он восстанавливается дома. При этом друг Дроздова художник Константин Мирошник заявил NEWS.ru, что ученый-зоолог прошел плановый курс уколов.

«Николай Николаевич бодренький, веселенький, легкий в движениях, в мыслях и во всем. Никакой операции на колене не было. Были просто процедуры, уколы — уход за суставами, потому что возраст уже», — сказал он.

Состояние здоровья Дроздова давно стало предметом беспокойства его поклонников. В январе 2023 года он поскользнулся у подъезда, упал и сломал восемь ребер. Мирошник рассказал, что телеведущий провел две ночи дома, не мог уснуть из-за боли, после чего по настоянию его жены Татьяны ему вызывали скорую помощь. Врачи обнаружили, что ребра вдавились в легкие, Дроздов попал в реанимацию.

«Одно ребро проткнуло легкое, поэтому были жидкость и воздух в плевральной полости. Это усугубило ситуацию и сделало ее достаточно опасной», — сказала тогда Елена.

Позже Дроздов заявил, что у него появились проблемы с дыханием. После падения ведущий стал есть мясо, хотя с 1975 года был убежденным вегетарианцем. По словам врачей, из-за питания, исключающего животный белок, его кости стали хрупкими.

Николай Дроздов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В конце 2023 года сообщалось, что у ведущего диагностировали рак предстательной железы. Он прошел курс химиотерапии, принимал различные лекарственные препараты и витамины, регулярно проходил обследования и соблюдал специальную диету. У Дроздова началась ремиссия, но химиотерапия дала осложнения на сердце.

Дроздов также рассказывал, что врачи диагностировали ему глаукому и катаракту. По словам ученого, проблемы с глазом возникли после неудачного падения. Телеведущий отметил, что медики заменили ему хрусталик, но полностью вылечить глаз не удалось.

В сентябре 2024 года СМИ писали, что Дроздов пожаловался на резкое ухудшение зрения. Однако Мирошник опроверг эту информацию. Дочь Дроздова отмечала, что ее отец здоров, занимается на велотренажере и собирается изучать испанский язык.

Какие отношения у ученого-зоолога Дроздова с семьей

Мирошник в разговоре с NEWS.ru отметил, что у Дроздова отличные отношения с внуками — 21-летним Филаретом и 15-летним Яном. Он часто рассказывает им о своих путешествиях.

«Всегда угощает их, дарит подарки, хотя бы маленькие — шоколадку, книжку, фотографию или стихи. Это касается не только членов семьи. Он обязательно что-то подарит всем, кто рядом с ним. 88 лет — полет нормальный», — подчеркнул Мирошник.

Дроздов счастлив в браке со второй женой Татьяной, с которой познакомился в лифте своего дома. Оказалось, что много лет они жили в одном подъезде, но никогда не встречались. Телеведущий поддерживает хорошие отношения с обеими дочерьми — Надеждой от первого брака и Еленой.

Николай Дроздов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Что телеведущий Дроздов говорил о Путине

В 2012 году Дроздов написал рэп, посвященный полету президента России Владимира Путина вместе со стерхами. Таким образом ученый выразил свою признательность главе государства за участие в программе по сохранению популяции этих птиц.

«Я сочинил первую песню в стиле рэп и исполнил ее в одном из поздравлений его (Путина. — NEWS.ru) с 60-летием. Надеюсь, что он смог это увидеть. Молодые ребята, которые даже не думали, что я могу рэпом петь, были в восторге», — рассказал Дроздов.

Какие у зоолога Дроздова отношения с властями

Телеведущий не делал официальных политических заявлений. В 2022 году выразил признательность людям, которые не хотят перемен в руководстве страны. Дроздов также исполнил песню «Марш энтузиастов» на вручении премий в честь 100-летия Шуховской башни в марте 2022 года.

«Вот оно, мое отношение к вам и ваше отношение к жизни. Вы — патриоты, живете в этой стране. Не хотите менять власть, когда кому-то этого захочется. Мое самое лучшее и любимое произведение, которое мы все должны помнить, — «Марш энтузиастов»», — сказал Дроздов.

Николай Дроздов Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Как сейчас живет телеведущий «В мире животных» Дроздов

20 июня Дроздов отметил день рождения: ему исполнилось 88 лет. Торжество прошло на даче в окружении самых близких ему людей. Как сообщил Мирошник, он часто беседует с Дроздовым. Но они никогда не говорят о болезнях, подчеркнул художник.

«Говорим только о хорошем: планетах, Амазонке и пингвинах, которые греют лапы на человеческих ботинках», — заявил он.

Мирошник также отметил, что Дроздов не сидит в интернете и читает много книг. Иногда он выступает с лекциями, сказал художник.

«Он обычно говорит посторонним, что не проводит лекции, а на самом деле — читает. Это его работа, потому что интересно и пенсия у него как у всех. Когда читает лекцию, по два часа не садится на стул», — добавил Мирошник.

Читайте также:

Смерть отца, съемки обнаженной, Богомолов: как живет Дарья Мороз

Здоровье, желание поехать в зону СВО, Пугачева: как живет Ангелина Вовк

Крым, орден от Путина, мнение об СВО: как живет актриса Алиса Фрейндлих