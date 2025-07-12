Здоровье, желание поехать в зону СВО, Пугачева: как живет Ангелина Вовк

Накануне в СМИ появились сообщения, что народной артистке России 82-летней Ангелине Вовк потребовалась помощь врачей. Что известно о здоровье телеведущей, говорила ли она о спецоперации, как сложилась ее личная жизнь?

Как чувствует себя Ангелина Вовк

Telegram-канал Baza написал, что бывшей ведущей «Спокойной ночи, малыши!» Ангелине Вовк потребовалась срочная медицинская помощь и к ней прибыла бригада врачей.

Согласно информации канала, 82-летняя Вовк почувствовала себя плохо утром 11 июня, медики прибыли к ней домой. Сообщалось, что врачи решали вопрос о госпитализации телеведущей.

Сама Вовк прокомментировала aif.ru появившуюся информацию.

«Мы просто звонили в скорую за консультацией. У меня возникли небольшие проблемы с давлением и я спросила, что делать. Они решили, что я уже помираю и надо меня срочно госпитализировать. У меня все хорошо и желаю вам всего хорошего», — сказала она.

Что известно о личной жизни и карьере Ангелины Вовк

Вовк работала в программах «Будильник», «Спокойной ночи, малыши!», «Утренняя почта», «Музыкальный киоск», «Няня спешит на помощь», «Доброе утро, Россия», «Доброго здоровьица!», «В наше время», «Дело ваше» и других.

Помимо этого, с 1987 по 2006 год Вовк была ведущей музыкального фестиваля «Песня года».

Ангелина Вовк впервые вышла замуж за диктора Центрального телевидения, ведущего программ «Время» и «Новости» Геннадия Чертова. Их брак продлился 16 лет.

Во время первого брака у телеведущей случилась внематочная беременность. Ей стало плохо на съемках «Голубого огонька», и она была экстренно доставлена в больницу. Параллельно у Вовк развились пневмония и заражение.

«Каждый день я была на грани жизни и смерти. Я лежала вся в трубках, не ела, похудела, наверное, на 20 кг», — рассказывала артистка.

Ее вторым мужем был художник чехословацкой киностудии «Баррандов» Индржих Гетц. Супруги жили в разных странах, Вовк — в России, а Гетц — в Чехословакии. Брак продлился 13 лет и официально не был расторгнут. После смерти мужа в 2016 году Вовк осталась вдовой.

Детей у телеведущей нет.

В 2021 году в СМИ появились слухи о романе Вовк с заслуженным артистом РФ Юлианом. Они вместе участвовали в съемках шоу Андрея Малахова. Тогда Вовк заявила, что не исключает возможность отношений и даже брака с Юлианом.

«А почему нет? Я не такая старая, а он не такой молодой! С Юлианом мне комфортно», — сказала она.

Однако позже Юлиан отметил, что говорить об отношениях и свадьбе еще рано.

Говорила ли Ангелина Вовк об СВО

Вовк в 2022 году заявила, что хочет поехать в зону проведения спецоперации вместе с Хрюшей и Степашкой. Она выразила надежду, что благодаря наличию у нее украинской крови «та сторона» прислушается к ее словам.

«Я думала, что нужно остановить ту сторону, чтобы они по-другому взглянули на эти события. Я сказала своей приятельнице, что я возьму Хрюшу и Степашку и поеду туда, на фронт, и обращусь к украинцам. У меня же тоже есть украинская кровь, я им тоже сказки читала. Думаю, а вдруг меня услышат», — предлагала Вовк в передаче «Жизнь и судьба».

Также артистка говорила, что восхищается российскими военными.

«Это не воины, это просто святые. Ведь наши бойцы рискуют своей жизнью, понимают, за что сражаются, оставляя матерей, своих возлюбленных», — высказывалась она на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Вовк также рассказывала, что после начала СВО перестала общаться с родственниками, находящимися на Украине, так как они попали под влияние «мощнейшей пропаганды».

Как Алла Пугачева «насолила» Ангелине Вовк

Телеведущая утверждала, что народная артистка СССР Алла Пугачева стала причиной ее ухода из программы «Песня года». В 2006 году певица должна была быть соведущей Вовк и Евгения Меньшова.

По ее словам, перед съемками они собрались у Примадонны, чтобы обсудить ход программы, очередность выходов ведущих и артистов. Но, когда они с Меньшовым вышли на тот эпизод, который должны были вести, выяснилось, что он уже прошел, при этом ведущим, по словам Вовк, никто ничего не сказал.

«Нас держали в неведении. Я была расстроена. Это все было специально сделано против нас с Меньшовым. Я не могла больше оставаться в таком унизительном положении. Повернулась и ушла с площадки. Через какое-то время уехал Женя», — признавалась она.

По мнению Вовк, причиной такого поведения Пугачевой могла быть ревность.

«Ее мужчины почему-то всегда были настроены ко мне очень доброжелательно. А по всей видимости, она все-таки ревнивая женщина, поэтому ей это, возможно, не всегда нравилось», — пояснила телеведущая.

Также Ангелина Вовк критиковала народную артистку СССР Аллу Пугачеву за отъезд из России.

Вовк также отмечала, что считала мужа Примадонны Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) приличным человеком, но была разочарована его поведением после начала спецоперации.

Читайте также:

От $1 млн до 20 млн: сколько стоят дачи Диброва, Гагариной, Сябитовой

Составлен список российских артистов, которые могут скоро уехать за границу

Работа в Киеве, награда от Лукашенко, боли в ноге: как живет Юрий Антонов