Работа в Киеве, награда от Лукашенко, боли в ноге: как живет Юрий Антонов

Работа в Киеве, награда от Лукашенко, боли в ноге: как живет Юрий Антонов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил народному артисту России Юрию Антонову специальную награду «Через искусство — к миру и взаимопониманию». Какие еще новости о певце известны, что он говорил об Украине, чем занимается сейчас?

Что известно о карьере и личной жизни Антонова

Юрий Антонов родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте.

После окончания войны отец Антонова остался служить в военной администрации Берлина, затем его перевели в Белоруссию. В городе Молодечно Минской области Антонов окончил музыкальную школу и музыкальное училище. Играл на аккордеоне. В студенческие годы создал свой первый музыкальный коллектив.

С 14 лет музыкант руководил хором в железнодорожном депо. После окончания училища стал преподавать в детской музыкальной школе в Минске, потом был солистом-инструменталистом в Белорусской государственной филармонии.

С ноября 1964 года Антонов служил во внутренних войсках МВД СССР. После армии вернулся в филармонию, где работал музыкальным руководителем ансамбля «Тоника».

Петь Антонов начал спустя год в ВИА «Поющие гитары». В 1970 году он переехал в Москву, где работал в ВИА «Добры молодцы», оркестре «Современник», руководителем ансамбля при Московском мюзик-холле, был художественным руководителем ВИА «Магистраль» при Московской областной филармонии.

В 1979–1981 годах он сотрудничал с группой «Аракс». Первый студийный альбом Антонова вышел в 1981 году.

В 1997 году Антонов получил звание народного артиста России.

Всего за свою карьеру певец выпустил более 50 дисков, в том числе более десятка студийных альбомов.

Первой супругой Юрия Антонова была женщина по имени Ида.

Второй женой исполнителя стала Мирослава Бобанович.

Третьей супругой Антонова была женщина по имени Анна. В браке родилась дочь Людмила, сейчас она живет во Франции.

Также у музыканта есть сын Михаил.

Юрий Антонов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что известно о состоянии здоровья Антонова

В июне этого года появилась информация о госпитализации Юрия Антонова из-за сердечного заболевания. Однако музыкант опроверг эту новость и заявил, что чувствует себя хорошо.

«Нет, меня никто не госпитализировал. Я сейчас ем землянику дома. Все хорошо, все замечательно», — прокомментировал он NEWS.ru.

При этом Антонов признавался, что российские врачи не могут помочь ему избавиться от боли в ноге, поэтому он хочет задействовать китайскую медицину.

«Нога меня беспокоит всегда. Даже не знаю, как быть. Все врачи в ступоре и не понимают, что вообще делать. Сухожилия у меня перерезаны, и не один раз. В результате все закостенело. Надо разрабатывать какими-то специфическими упражнениями», — говорил певец.

Что Антонов говорил об Украине и уехавших артистах

Юрий Антонов после начала конфликта на Украине в 2014 году признался, что его печалит тот факт, что гастроли по этой стране придется прекратить.

«В декабре 2013 года мы работали в Киеве, а через дорогу был активный Майдан. Но концерт прошел на ура. Во втором отделении люди встали и стояли до самого финала. Тяжело воспринимать все, что сегодня происходит на Украине. Не до концертов людям. Печалит, что в обозримом будущем поехать туда на гастроли не получится. Но что делать? Такая политическая ситуация. А поскольку я в политике не силен, мне сложно все это комментировать. Хочу одного — чтобы все это закончилось, и чем быстрее, тем лучше. И наступил мир», — говорил он aif.ru.

После начала спецоперации Антонов присоединился к предложению выплачивать премию российским военным за подбитые танки Leopard в зоне СВО, также он раскритиковал коллег, покинувших Россию.

«Это их право: уехали — и до свидания! Не надо о них вообще вспоминать. Пусть живут, как считают нужным», — заявлял он.

Юрий Антонов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Антонов

Юрий Антонов продолжает творческую деятельность. 2 августа он примет участие в концерте «Национальная премия „Триумф года“».

При этом 80-летний исполнитель отмечал, что хочет сократить гастроли по городам из-за возраста, поскольку ездить с концертами — ущерб собственному здоровью.

Недавно Александр Лукашенко вручил Юрию Антонову специальную награду «Через искусство — к миру и взаимопониманию» на открытии XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

«Это наши настоящие братья и сестры, которые сегодня здесь в этом зале. Большое спасибо, благополучия вам, долгих лет жизни», — сказал Антонов.

В апреле этого года исполнитель также был награжден орденом I степени «За заслуги перед Отечеством», соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Музыкант признавался, что тратит 60 тысяч рублей из пенсии на животных. По его словам, он покупает семечки, а после кормит ими белок и голубей.

«Я не знаю, какая пенсия у других, я не заглядываю в чужие сберегательные книжки. В принципе, для меня 60 тысяч рублей — это нормальная пенсия. Я отдаю эти деньги на помощь животным», — пояснил Антонов.

Он добавил, что все кормушки на его участке забиты семечками. Артист также напомнил, что у него живут 13 котов, а еще есть пруд с рыбками.

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